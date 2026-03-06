เชียงใหม่เผชิญปัญหาฝุุ่นควันหนักขึ้นต่อเนื่องค่ามลพิษพุ่งเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ-แพทย์เตือนเฝ้าระวัง

เชียงใหม่ – ฝุ่นควันเชียงใหม่สะสมต่อเนื่องหนาทึบทั่วทั้งเมือง แม้ในพื้นที่พบจุดความร้อนจากการเผาป่าไม่มาก แต่ถูกกระแสพัดพาเข้ามาจากต่างพื้นที่ ส่งผลทำให้ค่ามลพิษพุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ งดทำกิจกรรมนอกตัวอาคาร และหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
วันนี้(6 มี.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่าตลอดทั้งวันนี้ทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ จนไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติ โดยปัจจัยสำคัญมาจากการเผาป่าทั่วพื้นที่ภาคเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งแม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเกิดไฟป่าไม่มากนัก แต่กระแสลมได้พัดพาจากต่างพื้นที่เข้ามาจนทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ รายงานการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 มี.ค.69 (รอบบ่าย) จากการตรวจพบของดาวเทียม Suomi-NPP เมื่อเวลา 14.01น. มีจำนวนทั้งสิ้น 137 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดตาก 27 จุด รองลงมา ได้แก่ ลำปาง 19 จุด,กำแพงเพชร 14 จุด,เพชรบูรณ์ 11 จุด,แม่ฮ่องสอน 11 จุด และเชียงใหม่ 10 จุด โดยที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบจุดความร้อน มากที่สุดในอำเภอดอยเต่า 5 จุด ส่วนที่เหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 2 จุด,อำเภอแม่แตง 1 จุด,อำเภออมก๋อย 1 จุด และอำเภอสะเมิง 1 จุด
ขณะที่ค่ามลพิษอากาศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 17.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,50.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,54.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 50.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 168,136,147,158,146 และ 134 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สูงเกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคหอบหืด และผู้ทำงานกลางแจ้ง ได้แก่ คนทำงานในที่โล่งกว้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน วินมอเตอร์ไซค์ กรรมกรก่อสร้าง ตำรวจจราจร ที่แม้ว่าจะร่างกายแข็งแรง แต่เสี่ยงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวได้ และ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอด โรคหอบหืด โรคหัวใจและโรคมะเร็ง
ทั้งนี้ ควรงดหรือลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลาและผู้มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ แนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ระดับค่าฝุ่นประจำวัน ได้จากสถานบริการสาธารณสุขทุกอำเภอ