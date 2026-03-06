รพ.มหาสารคาม สดุดี “น้องแป้ง” ผู้บริจาคหัวใจดวงแรกของจังหวัด สร้างกุศลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

มหาสารคาม-รพ.มหาสารคามแสดงความอาลัยพร้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ นางสาวประวีนา สมพร หรือ “น้องแป้ง” นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส. อายุ 20 ปี ผู้ได้มอบโอกาสแห่งชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคหัวใจ ตับ ไต และดวงตา นับเป็นผู้บริจาครายที่ 4 ของปีงบประมาณ 69 และยังถือเป็นรายแรกของโรงพยาบาลมหาสารคามที่สามารถบริจาคหัวใจได้
“น้องแป้ง” ประสบอุบัติเหตุจราจร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ส่งผลให้มีภาวะเลือดออกในสมอง อาการอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์ได้ให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งอธิบายอาการและพยากรณ์โรคแก่ญาติอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบครัวเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมา ทีมประสานงานการรับบริจาคอวัยวะ (Transplant Coordinator Nurse : TCN) ได้เข้าเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยครอบครัวของผู้ป่วยได้ตัดสินใจยินยอมด้วยจิตเมตตาอันยิ่งใหญ่ พร้อมประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อประเมินอวัยวะที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้ ซึ่งพบว่าสามารถบริจาค หัวใจ ตับ ไต และดวงตา จำนวน 2 ดวง
การผ่าตัดเก็บอวัยวะดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. โดยความร่วมมือของทีมแพทย์จากหลายสถาบัน ได้แก่ ทีมผ่าตัดหัวใจ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ทีมผ่าตัดตับและไต จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และทีมจัดเก็บดวงตา จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
ภารกิจครั้งนี้นับเป็น การผ่าตัดเก็บหัวใจผู้บริจาคเพื่อส่งต่อให้ผู้รับเป็นครั้งแรกของจังหวัดมหาสารคาม และสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ห้องผ่าตัดและวิสัญญี ทีมขนส่งอวัยวะและดวงตา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่อำนวยความสะดวกนำขบวนส่งอวัยวะไปยังสนามบิน เพื่อให้สามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีการประสานทีมนำส่งร่างผู้บริจาคกลับภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี
การตัดสินใจของครอบครัวผู้บริจาคในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการมอบ “ชีวิตใหม่” ให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต นับเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเมตตา ความรัก และการให้ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอร่วม สดุดี อนุโมทนาบุญ และแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อ “น้องแป้ง” และครอบครัว ที่ได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทย
ขอให้กุศลผลบุญอันประเสริฐนี้ ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ และขอให้การเสียสละในครั้งนี้ เป็นแสงแห่งความหวังให้แก่ผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่ พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการ “ให้ชีวิต” แก่เพื่อนมนุษย์ ตลอดไป