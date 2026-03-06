สสจ.กาฬสินธุ์ติวเข้มเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วจังหวัด

กาฬสินธุ์-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นอนุญาตและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
วันนี้ ( 6 มี.ค.) ที่ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อยกระดับการอนุญาต กำกับและดูแลสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย พัฒนาทักษะการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายทำงานที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบล
การจัดอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยกำหนดจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 6, 12, 20 และ26 มีนาคม 2569 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ภก.ทวีศักดิ์ ไพรสุวรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ การดำเนินงานด้านการอนุญาต การกำกับดูแล และการตรวจสอบสถานประกอบการ จำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถ่องแท้
ตลอดจนต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความโปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างท่วงที การจัดอบรมในครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน
โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งในทุกระดับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน