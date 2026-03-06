บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ เปิด“ ศูนย์จันทบุรี” ยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลไม้ไทยก่อนส่งออก

จันทบุรี - บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปิด “ศูนย์จันทบุรี” สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา เซ็นทรัลแล็บไทย ยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตผลไม้ไทยตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงคุณภาพก่อนส่งออก สร้างความเชื่อมั่นผลไม้ภาคตะวันออกในตลาดโลก
วันนี้ ( 6 มี.ค.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำพิธีเปิด “ศูนย์จันทบุรี” สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา เซ็นทรัลแล็บไทย ซึ่งตั้งอยู่ใน ต. คมบาง อ.เมืองจันทบุรี อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลไม้ส่งออกของภาคตะวันออก โดยมี พล.ต.ท. สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานและมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม
และมี นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งพื้นที่ภายในสำนักงาน ห้องเก็บและเตรียมตัวอย่าง
รวมถึงห้องเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถรองรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลไม้ส่งออกสำคัญ เช่น ทุเรียน มังคุดจากพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
นายมณฑล ปริวัตร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เผยถึงปัญหาการส่งออกทุเรียนในปีที่ผ่านมาว่า นอกจากจะเป็นการตรวจพบสารปนเปื้อนจากมาตรการเข้มงวดของประเทศจีน จนทำให้สินค้าถูกตีกลับแล้ว ยังมีปัญหาการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนและการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน จนส่งผลกระทบต่อราคาและภาพลักษณ์ของผลไม้ไทย และยังทำให้จังหวัดจันทบุรี เร่งวางมาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง
“ การเปิดศูนย์จันทบุรี สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา เซ็นทรัลแล็บไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะต่อยอดจากโครงการ
GAP MANในการสร้างมาตรฐานผลไม้ไทย ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในแปลงปลูกไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออก ที่เกิดจากความร่วมมือกับเซ็นทรัลแล็บไทย ในการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก”นายมณฑล กล่าว
ขณะที่ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ไทย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.จันทบุรี และเป็นแหล่งผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่มีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
โดย ศูนย์จันทบุรี เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 6มี.ค.2569 เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา08.30 – 17.30น. และอาจมีการปรับเวลาทำการในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-349-8265