นทท.ต่างชาติสุดทึ่ง! แห่เที่ยว"น้ำตกบัวตอง-น้ำพุร้อนเจ็ดสี"เล่นน้ำท้าพิสูจน์ปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งเดียว"น้ำตกเหนียว"

เชียงใหม่-สุดทึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งเดียว "น้ำตกบัวตอง-น้ำพุร้อนเจ็ดสี" จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั่วโลกแห่พิสูจน์ "น้ำตกเหนียว" ปีนทวนน้ำได้จริงไม่ลื่น ดึงคนเที่ยวพุ่ง 3 เท่าตัว วันละเกือบ 3,000 คน บรรยากาศคึกคักราวกับอยู่ต่างประเทศ
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ท่ามกลางอากาศร้อนของฤดูร้อนในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางมาคลายร้อนที่วนอุทยานน้ำตกบัวตอง–น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย โดยจุดกำเนิดของสายน้ำอยู่ที่ “น้ำพุเจ็ดสี” บ่อน้ำพุธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากใต้ดินตลอดทั้งปี น้ำมีความใสสะอาดและอุดมด้วยแร่ธาตุ เมื่อแสงแดดตกกระทบผิวน้ำจะสะท้อนประกายเหลือบสีคล้ายสายรุ้งอย่างสวยงาม ก่อนจะไหลลงมาตามลำธารกลายเป็นน้ำตกบัวตอง
ขณะเดียวกันยังมีตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่า ในอดีตเจ้าหญิงบัวตองแห่งอาณาจักรล้านนาได้อธิษฐานขอแหล่งน้ำเพื่อช่วยชีวิตผู้ติดตาม จนเกิดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้น ทำให้พื้นที่แห่งนี้ผูกพันกับความเชื่อของชุมชนมาอย่างยาวนาน เมื่อน้ำไหลลงมาสู่ชั้นหินปูนด้านล่าง จึงเกิดเป็น “น้ำตกบัวตอง” หรือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเรียกว่า “สติ๊กกี้วอเตอร์ฟอล” หรือน้ำตกเหนียว ซึ่งสามารถเดินและปีนไต่ทวนน้ำขึ้นลงได้โดยไม่ลื่น ความพิเศษเกิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินปูนที่สะสมแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตมานานนับพันปี จนผิวหน้าหินมีลักษณะสากคล้ายกระดาษทรายและแทบไม่มีตะไคร่น้ำ ทำให้พื้นผิวสามารถยึดเกาะได้ดี กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หาไม่ได้จากน้ำตกแห่งอื่น
ปัจจุบันวนอุทยานน้ำตกบัวตอง–น้ำพุเจ็ดสี กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางจากทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมสวมชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำตก และนอนอาบแดด ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักคล้ายแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในต่างประเทศ ทั้งนี้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ.ถือเป็นช่วงไฮซีซั่น บางวันมีนักท่องเที่ยวสูงกว่า 3,500-4,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ปีนน้ำตกเหนียวแห่งเดียวของโลก ขณะที่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือน มี.ค. พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนมาเป็นชาวไทยที่เดินทางมาคลายร้อนมากขึ้น ทำให้ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละประมาณ 2,800-3,000 คน
สำหรับสถิติการท่องเที่ยวของวนอุทยานน้ำตกบัวตอง–น้ำพุเจ็ดสี ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนรวม 856,086 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 393,656 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 462,430 คน ขณะที่ปี 2568 เพียงปีเดียวมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 610,327 คน และในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569 มีนักท่องเที่ยวอีก 271,568 คน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ยังไม่เก็บค่าบริการเข้าชม เนื่องจากอยู่ในสถานะอุทยานแห่งชาติเตรียมการ โดยขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะรัฐบาลชุดใหม่ เมื่อมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในอนาคต จะมีการจัดเก็บค่าบริการเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติอื่นทั่วประเทศ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าแห่งนี้ต่อไป
ทั้งนี้ด้วยเอกลักษณ์ของน้ำตกที่สามารถปีนได้โดยไม่ลื่น ผสานกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและตำนานท้องถิ่น น้ำตกบัวตอง–น้ำพุเจ็ดสี จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้มาพิสูจน์ “น้ำตกเหนียว” แห่งเดียวของประเทศไทยด้วยตาตัวเอง