ยุติธรรมลุยแก้หนี้ครัวเรือนที่อุดรฯ เปิดมหกรรมช่วยลูกหนี้กว่า 2 หมื่นราย มูลหนี้ทะลุ 3 พันล้าน

อุดรธานี– ก.ยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ที่จังหวัดอุดรธานี เปิดเวทีไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา
ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้กว่า 20,662 ราย มูลหนี้รวมกว่า 3,105 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระหนี้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
วันนี้( 6 มี.ค.) ที่โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมบังคับคดี ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้นใหม่...หนี้ลดได้” มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระค่าใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องหรือบังคับคดี
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อช่วยลดการฟ้องร้องและการยึดทรัพย์ พร้อมส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับประชาชน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ประชาชนรวมกว่า 7,855 ล้านบาท และช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันได้แล้วกว่า 74,900 ราย
ด้านนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การจัดงานที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2569 โดยมีลูกหนี้ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ 20,662 ราย แบ่งเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 14,344 ราย และลูกหนี้หลังฟ้อง 6,318 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 22 เครือข่าย อาทิ สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็นกรณีหนี้ก่อนฟ้อง เช่น การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน รวมถึงงดการฟ้องร้องดำเนินคดี ส่วนกรณีหนี้หลังคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี จะมีมาตรการขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ และงดการยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาด เพื่อบรรเทาภาระของลูกหนี้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและความรู้ด้านกฎหมายอย่างรอบด้าน