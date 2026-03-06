เสียงปืนสนั่นป่าแม่อายอีก!คาราวานขนยามาไม่เว้นวัน ทหารพรานยิงสกัด-ยึดฝิ่น 8 เป้

เชียงใหม่ – ยิงกันหูดับนับสิบนาที..คาราวานขนยามากันไม่เว้นวัน ล่าสุดทหารพราน ร้อย ทพ.3209 พบดอดเลาะชายแดนเข้าแม่อายซ้ำ-แถมยิงใส่ไม่ยอมให้ตรวจ จนปะทะกันสนั่นก่อนคนร้ายเผ่นเข้าป่า แต่พบทิ้งฝิ่นไว้ตามรายทางถึง 8 ถุงเป้
เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.3209 บก.ควบคุม ศปก.กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อไปถึงพื้นที่หมู่บ้านโอโก่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เย็นวันที่ 5 มี.ค.69 ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบกลุ่มคนพากันแบกเป้ไว้บนหลังและเดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามายังฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงแสดงตนของทำการตรวจค้น แต่กลุ่มคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันที ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 10 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนคนร้ายทิ้งสัมภาระเอาไว้และพากันหลบหนีเข้าป่าไปได้
จากการตรวจสัมภาระที่ตกอยู่พบมีจำนวน 8 เป้ ภายในมีก้อนฝิ่นจำนวน 64 ก้อน น้ำหนักรวมกันประมาณ 102 กิโลกรัม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมตรวจสอบต่อไป
รายงานข่าวจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 262 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 269 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 152,224,315 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 3,007.2 กิโลกรัม,คีตามีน 327.4 กิโลกรัม และเดิมยึดฝิ่นได้ 67 กิโลกรัมก็เพิ่มเติมอีก 102 กิโลกรัมดังกล่าวจนเป็น 169 กิโบกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ จำนวน 34 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 25 ศพ หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการจำหน่ายถึง 26,173,069,752 บาท.