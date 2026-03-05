“สุชาติ” สั่งดูแลด่วน! เจ้าหน้าที่ไฟป่าเอราวัณถูกยิงที่กาญจน์ อาการปลอดภัย เร่งสอบสาเหตุ ล่าสุดจับคนร้ายได้แล้ว

กาญจนบุรี – รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว พร้อมเร่งติดตามสาเหตุอย่างใกล้ชิด ขณะที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บว่า จากกรณี นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณหัวสะพานโป่งปัด หมู่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานเหตุการณ์แล้ว และได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานโรงพยาบาลให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่ รวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
ทั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป