แรงงาน จ.ขอนแก่นเยี่ยมญาติแรงงานไทยเสียชีวิต ยันต้องการนำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่เมืองไทย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - แรงงานขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนายอำนาจ ประจิตร แรงงานไทยเสียชีวิตในประเทศอิสราเอล เร่งประสานสถานทูตนำร่างกลับประเทศ ญาติยืนยันต้องการนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ชี้ต้องรอการยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ
วันนี้ (5 มี.ค.) นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางอัจณรา เจริญผล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านดอนแก่นเฒ่า ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของนางสมภาร ประจิตร อายุ 72 ปี มารดาของนายอำนาจ ประจิตร อายุ 34 ปี แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลระบุว่า นายอำนาจ ประจิตร เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยเหตุเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากหลบภัยสงครามขึ้นมาจากหลุมหลบภัย จากนั้นเกิดอาการเวียนศีรษะ ก่อนล้มในห้องน้ำและเสียชีวิตในสภาพไม่สวมเสื้อผ้า โดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
นางอัจณรา เจริญผล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรณีแรงงานไทยเสียชีวิตระหว่างทำงานในประเทศอิสราเอล นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยทั้งหมด รวมถึงสิทธิประโยชน์จากประกันชีวิตและประกันภัยที่นายจ้างจัดให้แรงงาน ซึ่งครอบคลุมสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้างและเงินเดือนค้างจ่าย รวมถึงเงินประกันภัยตามเงื่อนไขที่นายจ้างทำไว้ให้กับลูกจ้าง
สำหรับขั้นตอนดำเนินการ หลังจากญาติผู้เสียชีวิตยืนยันความประสงค์รับร่างกลับประเทศไทยแล้ว จะต้องจัดทำเอกสารมอบอำนาจ และเอกสารรับรองจากอำเภอ ก่อนส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอิสราเอล เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร และประสานงานกับสถานทูต คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารไปยังประเทศอิสราเอลได้ภายในวันถัดไปหลังจากเอกสารรับรองจากอำเภอแล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและวิธีส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย ยังต้องรอการยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตไทย เนื่องจากต้องพิจารณาตามสถานการณ์ในพื้นที่และข้อจำกัดด้านความปลอดภัย กระทรวงแรงงานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ครอบครัวสามารถประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้
เจ้าหน้าที่แรงงานชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์ของแรงงานกรณีเสียชีวิตจากการทำงานปกติจะได้รับจากประกันชีวิตหรือประกันภัยที่นายจ้างจัดให้ ซึ่งครอบคลุมค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ค้างจ่าย รวมถึงเงินประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะแตกต่างจากกรณีเสียชีวิตจากภัยสงคราม เนื่องจากหากเสียชีวิตจากภัยสงคราม บิดามารดาจะได้รับเงินจากประกันภัยของประเทศอิสราเอลเป็นรายเดือนตลอดชีวิต และบุตรหรือภรรยาจะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
ส่วนการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งศพกลับมายังประเทศไทย โดยญาติผู้เสียชีวิตได้ยืนยันความประสงค์จะรับร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด หลังจากได้รับเอกสารมอบอำนาจจากญาติผู้เสียชีวิตแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจะประสานงานเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะส่งเอกสารไปยังประเทศอิสราเอลได้ภายในวันพรุ่งนี้หลังจากจัดทำเอกสารรับรองจากอำเภอแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง ว่าสนามบินยังเปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ หรือจะใช้วิธีการใดในการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย ซึ่งต้องรอการยืนยันรายละเอียดจากสถานทูตอีกครั้งหลังจากได้รับข้อมูลที่ชัดเจน