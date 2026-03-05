ผู้ว่าฯ ลพบุรี ปลื้ม! ปิดม่านงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ครั้งที่ 38 นักท่องเที่ยวทะลุ 2.58 แสนคน เงินสะพัดกว่า 1,071 ล้านบาท

ลพบุรี – ผู้ว่าฯ ลพบุรี แถลงความสำเร็จการจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 หลังนักท่องเที่ยวหลั่งไหลร่วมงานกว่า 258,000 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทะลุ 1,071 ล้านบาท กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นหลากหลายภาคส่วน
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง ว่า การจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย แม้ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงจัดงานประจำปีเช่นกัน แต่จังหวัดลพบุรียังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมกว่า 258,000 คน
สำหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงานในครั้งนี้ พบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 1,071 ล้านบาท โดยรายได้กระจายไปสู่ผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร การเดินทางและพาหนะ ที่พัก ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านเช่าชุดไทย ค่าบริการถ่ายภาพ ร้านคาเฟ่ บริการแต่งหน้าและทำผม รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยทั่วทั้งจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีที่ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง จนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก
“ความสำเร็จของงานครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงจิตวิญญาณของชาวลพบุรี ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาเยือน และขอบคุณชาวลพบุรีทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี จนทำให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ถูกจารึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดลพบุรี” ผู้ว่าฯ ลพบุรี กล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีมีแผนต่อยอดการจัดงานในปีต่อไป เพื่อยกระดับให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และเชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้แผ่ไพศาลสืบไป