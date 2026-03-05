xs
กรมรบพิเศษที่ 1 ส่งรถบรรทุกน้ำช่วยชาวดีลัง บรรเทาภัยแล้ง แจก 36,000 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ระดมกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกช่วยชาวตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม หลังประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำดิบผลิตประปาไม่เพียงพอ แจกจ่ายน้ำรวม 36,000 ลิตร บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกว่า 500 ครัวเรือน

วันนี้( 5 มี.ค.) กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จากกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลดีลัง ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 500 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวใช้แหล่งน้ำดิบบริเวณเขาน้อยในการผลิตน้ำประปาผิวดิน แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณฝนตกต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

ในการช่วยเหลือครั้งนี้ หน่วยได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 เที่ยว เที่ยวละ 6,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 36,000 ลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งที่ทำให้ภาชนะกักเก็บน้ำของแต่ละครัวเรือนเริ่มแห้งขอด

พร้อมกันนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

อย่างไรก็ตาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมรบพิเศษที่ 1 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการร้องขอ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ตามนโยบายของกองทัพบก










