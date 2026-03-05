ผกก.สามพรานจอดช่วย! ลุงวัย 58 ขี่ จยย.วูบชนท้ายกระบะ เจ็บสาหัส

นครปฐม – ผกก.สภ.สามพราน ขับรถมาทำงานเจอเหตุชายวัย 58 ปี ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมทาง ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บมีอาการวูบ บาดเจ็บสาหัส เร่งประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล พร้อมเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาสาเหตุอย่างละเอียด
วันนี้( 5 มี.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งจาก พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เจริญวิชญะเดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามพราน ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ บริเวณถนนทางเข้าอำเภอสามพราน หน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
หลังรับแจ้ง พ.ต.ต.เจริญทรัพย์ โพพระ สารวัตร (สอบสวน) สภ.สามพราน พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม และรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลสามพราน เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อซูซูกิ สีขาว ทะเบียน ถณ 6668 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนนเลนซ้ายชิดฟุตบาท บริเวณท้ายกระบะด้านขวามีร่องรอยเฉี่ยวชน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า PCX สีเทา ทะเบียน 2 กก 4056 นครปฐม สภาพพังเสียหายอย่างหนัก
ข้างรถจักรยานยนต์พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายกิตติศักดิ์ สงวนทรัพย์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/4 หมู่ 3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม นอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน มีอาการศีรษะบวมโน แขนซ้ายหัก และมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกาย หายใจรวยริน ไม่สามารถพูดตอบได้ เจ้าหน้าที่จึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสามพรานอย่างเร่งด่วน
พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เปิดเผยว่า ขณะขับรถมาทำงานได้พบเหตุการณ์ดังกล่าวพอดี จึงจอดรถลงไปให้ความช่วยเหลือ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประสานหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านใน ต.คลองจินดา เพื่อเดินทางไปอบรม ชรบ. (ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน) ที่อำเภอสามพราน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร โดยคาดว่าเมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวผู้ขับขี่อาจเกิดอาการวูบ ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป