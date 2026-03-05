อ่างทองส่งกำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอล ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวถึงบ้าน เจ้าตัวยืนยันยังปลอดภัย

อ่างทอง – รองผู้ว่าฯ อ่างทอง นำ “5 เสือแรงงาน” ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ ย้ำจังหวัดพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา ด้านแรงงานไทยโทรกลับยืนยันปลอดภัย ขอครอบครัวคลายความกังวล
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ “5 เสือแรงงาน” จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดอ่างทอง จัดหางานจังหวัดอ่างทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล
โดยได้พบและพูดคุยกับ นายชาญ ต่วนอินทร์ อายุ 70 ปี และ นางมณี ต่วนอินทร์ อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของ นายภานุวัฒน์ ต่วนอินทร์ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบและให้กำลังใจครอบครัว
ทั้งนี้ ญาติของแรงงานไทยยอมรับว่ายังคงมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง แต่ได้มีการพูดคุยกับลูกชายอยู่เป็นประจำทุกวัน จึงช่วยให้คลายความกังวลลงได้บ้าง
ระหว่างการพูดคุย นายภานุวัฒน์ ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล ได้โทรศัพท์กลับมาหาครอบครัวพอดี ทำให้คณะเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสสนทนาและสอบถามข้อมูล โดยนายภานุวัฒน์ยืนยันว่าตนเองยังปลอดภัยดี และพื้นที่ที่ทำงานอยู่นั้นยังไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวล พร้อมระบุว่าหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ แรงงานไทยในพื้นที่ก็สามารถเข้าหลบภัยได้
ด้าน นางมณี ต่วนอินทร์ มารดาของนายภานุวัฒน์ กล่าวว่า ลูกชายได้กำชับไม่ให้ติดตามข่าวมากเกินไป ขอให้รับฟังข้อมูลจากเขาโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ลูกชายอยู่ไม่ได้รุนแรงอย่างที่ปรากฏในข่าวบางส่วน
นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า นายณัฐ มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีความห่วงใยครอบครัวแรงงานไทยในพื้นที่ จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจญาติ พร้อมยืนยันว่าหากครอบครัวมีความต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อทางจังหวัดได้ตลอดเวลา