ปลาหมอบัตเตอร์ เมนูเด็ดริมเขื่อน
ท่ามกลางความเงียบสงบของทิวเขาสลับซับซ้อนที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผืนน้ำสีครามที่ดูนิ่งสนิทกลับซ่อนเร้นสงครามเงียบที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ เมื่อผู้บุกรุกจากแดนไกลอย่าง "ปลาหมอบัตเตอร์" (Zebra Tilapia) ได้สถาปนาอาณาจักรของพวกมันขึ้นใหม่ จนกลายเป็นเจ้าแห่งสายน้ำที่ไม่มีใครเชื้อเชิญ
ปฐมบทผู้มาเยือน: จากความงามสู่ผู้รุกราน
ปลาหมอบัตเตอร์ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Heterotilapia buttikoferi มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในลุ่มน้ำแถบแอฟริกาตะวันตก พวกมันโดดเด่นด้วยลายพาดขวางสีดำสลับเหลืองนวลอันสละสลวย จนครั้งหนึ่งเคยเป็น "ดาวเด่น" ในตู้ปลาของเหล่านักเลี้ยงปลาสวยงาม
อย่างไรก็ตาม เส้นทางการระบาดของพวกมันในไทยเต็มไปด้วยปริศนาและการคาดการณ์ บ้างว่าเกิดจากการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อทดลองเลี้ยงๆ แต่ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดระบุว่า ในช่วงสิบกว่าปีก่อน มีรายงานการหลุดรอดของปลาชนิดนี้จากกระชังเลี้ยงในพื้นที่ใกล้เขื่อนสิริกิติ์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและน้ำท่วม กระแสน้ำพัดพาเอาปลาเพียงไม่กี่พันตัวออกสู่โลกกว้าง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางนิเวศวิทยา
ด้วยสัญชาตญาณนักล่าที่ดุร้าย กินได้ทั้งพืช สัตว์น้ำขนาดเล็ก ไข่ปลา และลูกปลาพื้นเมือง ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับแหล่งน้ำลึกและนิ่งได้ดีเยี่ยม ปลาหมอบัตเตอร์จึงขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพวกมันยึดครองพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์อย่างเบ็ดเสร็จ และเริ่มมีรายงานการพบเห็นในเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงบางส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล
พลิกวิกฤตสู่อาหารอันโอชะ: แนวทางแก้ปัญหาบนจานกับข้าว
เมื่อการกำจัดด้วยวิธีทางชีวภาพหรือเคมีทำได้ยากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มนุษย์จึงต้องสวมบทบาท "ผู้ล่าสูงสุด" เพื่อควบคุมประชากรปลาต่างถิ่นเหล่านี้ จากความกังวลในอดีต วันนี้ปลาหมอบัตเตอร์ได้ถูกเปลี่ยนสถานะจาก "ขยะใต้น้ำ" สู่ "เมนูเด็ดริมเขื่อน"
ชาวบ้านและร้านอาหารรอบเขื่อนสิริกิติ์ต่างยกนิ้วให้ในรสชาติที่เหนือความคาดหมาย ด้วยเนื้อที่ขาวแน่น หนึบ และมีความมันสูงกว่าปลานิลทั่วไป ทำให้มันถูกนำมาปรุงเป็นเมนูยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมอบัตเตอร์เผาเกลือที่ดึงเอาความหวานธรรมชาติของเนื้อปลาออกมาได้ดีที่สุด หรือ ปลาหมอบัตเตอร์ทอดกระเทียม ที่กรอบนอกนุ่มในจนลืมไปว่าเป็นสัตว์รุกราน และ ฉู่ฉี่ปลาหมอบัตเตอร์ที่รสชาติจัดจ้านที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อปลาที่ดูดซับเครื่องแกงได้อย่างยอดเยี่ยม
การส่งเสริมให้ปลาหมอบัตเตอร์กลายเป็นปลาเศรษฐกิจในชุมชน ไม่เพียงแต่ช่วยลดจำนวนประชากรปลาในธรรมชาติลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านที่เคยได้รับผลกระทบจากการที่ปลาเศรษฐกิจเดิมลดน้อยลง ถือเป็น "แนวทางที่ถูกต้อง" ในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Management)
ความอร่อยบนจานอาหารอาจเป็นทางออกที่ชาญฉลาด แต่ในเชิงวิชาการนี่คือเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของระบบนิเวศไทย การใช้ "การบริโภค" เป็นอาวุธในการควบคุมเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ถ้าจะรักษาดุลยภาพของทรัพยากรน้ำในระยะยาว ความเข้มงวดในการป้องกันการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น ต่างหาก ที่ควรได้รับการทบทวนแนวทางปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ไม่ให้บทเรียนจากปลาหมอบัตเตอร์ หรือเอเลี่ยนชนิดอื่นๆ ต้องซ้ำรอยเดิมจนกลายเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของไทยไม่สิ้นสุด