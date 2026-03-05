ด่วน! หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ ถูกยิงบาดเจ็บกลางพื้นที่ช่องสะเดา เร่งนำตัวส่ง รพ.พหลพลพยุหเสนา

กาญจนบุรี - ด่วน! หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเอราวัณ ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ กลางพื้นที่ ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันนี้( 5 มี.ค.) นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณหัวสะพานโป่งปัด หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ได้เข้าช่วยเหลือ และเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอย่างเร่งด่วน
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้อย่างแน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบรายละเอียดและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป