พลังงานตราดยันสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่ยังปกติ แจงปั๊มขึ้นป้ายหมดเพราะขนส่งไม่ทัน

ตราด -พลังงานตราด ยืนยันสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่ยังปกติ แจงเหตุบางปั๊มขึ้นป้ายหมดเป็นผลจากการขนส่งไม่ทัน เตือนประชาชนกักตุนน้ำมันไว้ที่บ้านอาจเกิดอันตราย-ผิดกฎหมายกักตุนเกินปริมาณที่กำหนด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ ( 5 มี.ค.) นายประพนธ์ ฟักอินทร์ พลังงานจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายสุทธิลักษณ์ คุ้มครองรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และยังมีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
หลังจากนี้จะเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรอง พร้อมเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกซื้อน้ำมันกักตุนไว้ที่บ้าน ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงได้
นายประพนธ์ ยังเผยถึงกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นที่ว่าประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้เพียง 60 วันว่า ตัวเลขดังกล่าวคือ การประเมินในกรณีที่มีการปิดประเทศหรือไม่มีการนำเข้าน้ำมันเข้ามา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยยังคงมีการนำเข้าน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งเรือขนส่งจากตะวันออกกลางที่กำลังจะเดินทางมาถึง รวมถึงการจัดหาจากแหล่งอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา ดังนั้นปริมาณน้ำมันจึงมีเพียงพอและใช้ได้นานกว่า 60 วันอย่างแน่นอน
" ส่วนกรณีที่มีประชาชนพบเห็นว่า บางสถานีบริการน้ำมันติดป้ายน้ำมันหมดนั้น แท้จริงแล้วเกิดจากความล่าช้าในระบบโลจิสติกส์และการรอรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมในระบบ เนื่องจาก 2 วันที่ผ่านมามีประชาชนเติมน้ำมันจำนวนมาก จึงไม่ใช่ภาวะน้ำมันขาดแคลนในภาพรวม"
นอกจากนี้ พลังงานจังหวัด ยังได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันว่า ไม่ควรนำถังไปซื้อน้ำมันมาเก็บไว้ที่บ้านในปริมาณที่มากเกินไป เพราะน้ำมันเป็นวัตถุไวไฟที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและนำไปสู่การระเบิดได้
และตามข้อกำหนดของกฎหมาย ประชาชนสามารถเก็บกักน้ำมัน โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ในปริมาณที่จำกัด คือ น้ำมันเบนซินไม่เกิน 40 ลิตร และน้ำมันดีเซลประมาณ 100 ลิตร (หรือประมาณ 2 ถังขนาดมาตรฐาน) หากจำเป็นต้องซื้อในปริมาณมากเพื่อใช้ในการเกษตรหรือเครื่องจักร ควรนำไปเติมใส่เครื่องจักรโดยตรงและใช้ภาชนะที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานอนุญาตเพื่อความปลอดภัย
และในวันเดียวกัน น.ส.พนาวรรณ คำหล่อ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4- 2 จันทบุรี ยังพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่
ประกอบด้วยสถานีบริการน้ำมันบางจากของสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาท่าพริก, สถานีบริการน้ำมัน พีที ท่าพริก และสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต.ไม้รูด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบสถานีบริการน้ำมันผิดปกติ โดยเฉพาะการตรวจสอบสต็อกน้ำมันคงเหลือในถังใต้ดิน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสกักตุนน้ำมันเพื่อรอเก็งกำไร
ทั้งนี้ จังหวัดตราด มีปริมาณน้ำมันส่งเข้าสู่สถานีบริการน้ำมันทั้งจังหวัดตราด ประมาณเดือนละ 500,000 ลิตร ……