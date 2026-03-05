พบศพหนุ่มจีนสภาพผูกคอตัวเองดับริมทางรถไฟเขาตาโล จ.ชลบุรี ตร.ไม่ปักใจเชื่อฆ่าตัวตาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พบศพหนุ่มจีนสภาพผูกคอตัวเองดับบริเวณริมทางรถไฟเขาตาโล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมจดหมายลาตายเขียนด้วยภาษาจีน 3 ฉบับ ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเป็นการฆ่าตัวตาย
วันนี้ (5 มี.ค.) ร.ต.อ.รัชพล เสนีวงศ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางละมุง ได้รับแจ้งเหตุผูกคอเสียชีวิตบริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายคาดเป็นคนสัญชาติจีน สภาพสวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินลายดอกไม้สีขาว กางเกงขายาวลายช้างสีดำ และรองเท้าผ้าใบสีขาว ใช้เชือกไนลอนผูกคอตัวเองกับคานเหล็กของโครงหลังคา ใกล้กันพบจดหมายเขียนเป็นภาษาจีนจำนวน 3 ฉบับ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นายเอกพจน์ หนุนดี อายุ 41 ปี ผู้พบศพทราบว่าขณะขับรถไปส่งน้ำให้ลูกในช่วงขาไปเหตุการณ์ยังปกติ แต่ช่วงขากลับขณะขับรถผ่านจุดดังกล่าว กลับพบว่ามีคนผูกคอเสียชีวิต เมื่อตั้งสติได้จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนำจดหมายที่คาดว่าอาจเป็นจดหมายลาตายไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่