ชาวนครนายกรวมพลัง ต้านเหมืองซีเมนต์ SCCC

ชาวจังหวัดนครนายกลุกฮือ รวมพลศาลากลางจังหวัด ต้านการขุดดินซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงฯ ระบุสร้างผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง ทำลายความสงบของเมืองท่องเที่ยว ผู้ว่าฯ รับปากทำหนังสือขอให้ยกเลิกอาชญาบัตรทันที
เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันนี้(5 มีนาคม 2569) เครือข่ายคนนครนายกไม่เอาเหมือง รวมกว่า100 คน ได้นัดรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวักนครนายกฯ เพื่อแสดงพลังต่อต้านอาชญาบัตรผูกขาดการสำรวจแร่ซีเมนต์ จำนวนประมาณ1,250 ไร่ ในพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลหนองแสง อำเภอปากพลีและตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เปิดห้องประชุม เพื่อให้ตัวแทนผู้ร่วมคัดดัดค้าน แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาด้านมลภาวะและปัญหาผลกระทบอื่นๆที่จะตามมา หากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)หรือSCCC ซึ่งได้รับอาชญาบัตรผูกขาดการสำรวจแร่ซีเมนต์ และจะนำไปสู่การขุดแร่ซีเมนต์ในอนาคต
ตัวแทนเครือข่ายคนนครนายกไม่เอาเหมืองระบุว่า นครนายกเป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีการรณรงค์ต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ แต่การที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่ซีเมนต์ จะนำมาซึ่งสัมปทานการขุดแร่ซีเมนต์ในอนาคต และจะไม่ส่งผลกระทบต่อขาวบ้านในตำบลหนองแสงและศรีนาวาเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อชาวนครนายกทั้งหมด
เพราะจะเกิดปัญหามลภาวะรุนแรง จากฝุ่นซีเมนต์ที่ฟุ้งกระจาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อพืชผลการเกษตร และผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพราะนครนายกจะกลายเป็นเมืองฝุ่น เช่นเดียวกับสระบุรี นอกจากนั้นยังมีปัญหาการจราจรที่จะตามมาจากรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งแร่ซีเมนต์ จึงต้องการให้ยุติอาชญาบัตรการสำรวจแร่ซีเมนต์
นายชานนรับปากกับตัวแทนชาวบ้านว่า จะยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอให้ยกเลิกอาชญาบัตรของปูนซีเมนต์นครหลวง ทำให้ชาวบ้านพอใจก่อนสลายการชุมนุม