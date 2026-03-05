คนเชียงใหม่เริ่มหายแตกตื่นแห่เติมน้ำมันแน่นปั๊ม-จนท.ลงตรวจเยี่ยมคลังน้ำมัน ยืนยันมีเพียงพอและส่งมาเพิ่มต่อเนื่อง

เชียงใหม่ – คนเชียงใหม่เริ่มหายแตกตื่นแห่เติมน้ำมันจนคิวแน่นจนทำให้ปั๊มหลายแห่งน้ำมันหมดเกลี้ยง ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันเชียงใหม่ ได้รับการยืนยันว่าปริมาณน้ำมันในพื้นที่มีเพียงพอและมีการขนส่งเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
วันนี้(5 มี.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า หลังจากที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ผลกระทบของการสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้ชาวไทยแตกตื่นเรื่องของราคาน้ำมันที่อาจจะพุ่งสูงขึ้น แม้ทางรัฐบาลประกาศย้ำชัดว่ายังจะคงตรึงราคาก่อนไป และยังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีน้ำมันสำรองเพียงพอ รวมทั้งมีการติดต่อหาแหล่งน้ำมันสำรองไว้แล้วหากสถานการณ์การสู้รบยืดเยื้อต่อไป แต่กระแสความตื่นตระหนกเรื่องราคาน้ำมันกลับทำให้คนแห่นำรถมาเติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันทั่วเชียงใหม่จนคิวยาว จนเมื่อวานนี้เริ่มเกิดปัญหาน้ำมันหมดปั๊ม จนต้องมีการติดป้ายแจ้งว่าน้ำมันหมดลง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 หมดปั๊ม บางปั๊มถึงกับต้องแจ้งงดจำหน่ายสำหรับผู้ที่นำแกลลอน หรือถังน้ำมันมาเติม เพื่อป้องกันการกักตุน และกระจายให้ลูกค้ารายอื่นได้เติม
ล่าสุดตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ปั๊มน้ำมันทั่วเชียงใหม่ก็ได้สั่งน้ำมันมาเติมสต๊อกเพื่อจำหน่ายกันอย่างต่อเนื่อง จนเช้านี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ในเขตตัวเมืองเริ่มมีน้ำมันเพียงพอเพื่อจำหน่าย ส่วนผู้ที่มาใช้บริการก็ลดลงจากเมื่อวานนี้ โดยจากที่ต้องรอคิววันนี้ก็กลับมาสู่สถานการณ์ปกติ ไม่ต้องเข้าคิวรอยาว น้ำมันก็มีจำหน่ายทุกประเภท แต่มีบางปั๊มที่ยังต้องรอรถน้ำมันมาส่ง คาดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ทางด้านพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าพบนายศรัญญู ลิมป์วรอมร ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณน้ำมัน หลังจากมีข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกโดยคลังน้ำมันเชียงใหม่ OR ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันในพื้นที่ยังคงมีเพียงพอ และมีการขนส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปอีก 15 วัน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน พร้อมย้ำว่าประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลจะมีเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่เกิดภาวะขาดแคลน
ทางด้านนายคลังน้ำมันจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า ปัจจุบันคลังน้ำมันเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และยังคงเปิดให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สาเหตุที่บางสถานีบริการน้ำมันเกิดปัญหาน้ำมันหมดชั่วคราว เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากกว่าปริมาณที่สถานีบริการสำรองไว้ ขณะเดียวกันรถบรรทุกน้ำมันกำลังทยอยเข้ามารับน้ำมันจากคลังอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคิวรถบรรทุกจำนวนมาก ส่งผลให้การขนส่งไปยังสถานีบริการบางแห่งอาจล่าช้า
นอกจากนี้ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานชั่งตวงวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์สถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมือง พบว่า ยังมีประชาชนเข้ามาเติมน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง และสถานีบริการน้ำมันบางแห่งกำลังรอรถขนส่งน้ำมันมาเติมลงถังเก็บน้ำมันใต้ดิน ซึ่งจะได้มีการขนส่งน้ำมันจากคลังไปยังสถานีบริการต่างๆ อย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกักตุน และสร้างความมั่นใจว่ามีน้ำมันทุกชนิดเพียงพอให้กับประชาชนต่อไป