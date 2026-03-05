แจงดรามาเดือด! นักร้อง-ธงชาติเขมรโผล่เวทีสกลนคร ที่แท้เป็นศิลปินกันตรึมชื่อดัง คนสุรินทร์แท้ไม่ใช่เขมร

สุรินทร์- นักร้องกันตรึมชื่อดังแจง กรณีดรามา นักร้องกัมพูชาและธงชาติเขมร โผล่เวทีการแสดงวัฒนธรรม จ.สกลนคร เจอทัวร์ชาวเน็ตเดือดแห่จวกยับไม่เหมาะสม เผยที่แท้เป็นนักร้องกันตรึม ศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้คนสุรินทร์แท้ 100% ไม่ใช่คนกัมพูชา การันตีด้วยโล่รางวัลเพียบ ส่วนเรื่องธงชาติกัมพูชา บนเวที เป็นเทคนิคของผู้จัดบนเวที ศิลปินไม่ทราบมาก่อน
วันนี้ ( 5 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีเกิดดรามาเรื่องศิลปินกัมพูชาและ ธงชาติเขมร โผล่บนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานแม่น้ำโขงมิวสิคเฟสติวัล 2026 ที่ จังหวัดสกลนคร กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ โดยต้นเรื่องเกิดขึ้นจากกรณีที่มีการแชร์ภาพ การประดับธงชาติกัมพูชาและมีศิลปินชาวกัมพูชาขึ้นแสดงบนเวที ในงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดสกลนคร ปรากฏภาพและคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์ มีการโชว์ฉากหลังเวทีที่มีรูปธงชาติกัมพูชา พร้อมการแสดงของศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสร้างความไม่พอใจและความสงสัยให้กับชาวเน็ตและคนในพื้นที่ บางส่วนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและการคัดเลือกศิลปินมาแสดงในงานวัฒนธรรมของจังหวัดฯ ทำให้ทัวร์มาลงกับ จ.สกลนครและวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และเกิดคำถามมากมายกับเวทีกิจกรรมนี้ นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในภาพพบว่า ศิลปินนักร้องหญิงที่โซเชียลระบุว่าเป็นศิลปินชาวกัมพูชา และมีฉากหลังเป็นธงชาติกัมพูชานั้น ปรากฏว่าเป็นนักร้องศิลปินอีสานใต้พื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นคนไทย 100 % ทราบชื่อคือ นางสายใจ คุณมาศ หรือ “เจน สายใจ" อายุ 47 ปี จบการศึกษาปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงร้องเพลงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกา , กัมพูชาและอีกหลายประเทศ และเคยได้รับโล่รางวัลเกี่ยวกับศิลปินพื้นบ้านต่างๆ มากมาย
ผู้สื่อข่าวได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า วันที่มีการแสดงจนเกิดดรามานั้น “เจน สายใจ” ได้ถูกรับเชิญจากจังหวัดสกลนคร ให้ไปร้องเพลงในงานมหกรรมดนตรีลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 69 ที่จังหวัดสกลนคร นักร้องเเต่ละประเทศที่ขึ้นขับร้องจะมีกราฟฟิกธงชาติของประเทศนั้น
ผู้สื่อข่าวได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า วันที่มีการแสดงจนเกิดดรามานั้น “เจน สายใจ” ได้ถูกรับเชิญจากจังหวัดสกลนคร ให้ไปร้องเพลงในงานมหกรรมดนตรีลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 69 ที่จังหวัดสกลนคร นักร้องเเต่ละประเทศที่ขึ้นขับร้องจะมีกราฟฟิกธงชาติของประเทศนั้น
ในขณะที่คุณเจนขึ้นร้องเพลง ซึ่งเป็นเพลงของคุณเจน สายใจ เอง ชื่อ เพลง ตะวันลับฟ้า (มีอยู่ใน YouTube) แล้วก็ร้องเป็นภาษาพื้นบ้านอีสานใต้ ไม่ใช่เป็นภาษาของกัมพูชา อาจทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดเพราะภาษาคล้ายๆ กัน ส่วนรูปธงชาติกัมพูชาที่อยู่ข้างหลังศิลปินที่กำลังร้องเพลงอยู่นั้น ทางศิลปินแจ้งว่า ไม่ทราบเหมือนกันว่า มาได้อย่างไร
ก่อนที่ ผู้สื่อข่าว จะได้เดินทางไปสัมภาษณ์ กับศิลปินเจน สายใจ เพื่อให้คลายข้อสงสัย ที่สถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ (ไม่ขอเปิดเผยแหล่งที่อยู่)
นางสายใจ คุณมาศ หรือ “เจน สายใจ” อายุ 47 ปี ได้เปิดเผยว่า ตนได้ถูกแจ้งมาว่าได้ถูกรับเชิญ ให้ไปร่วมกิจกรรม งานแม่น้ำโขงมิวสิคเฟสติวัล 2026 จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมา ในฐานะที่เจนเป็นศิลปินอีสานใต้ เป็นศิลปินกันตรึม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการแสดงกันตรึมเป็นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นทางจังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ เจน สายใจ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงในงานที่จังหวัดสกลนคร
ส่วนที่มีรูปธงชาติอยู่ข้างหลังเป็นกราฟฟิกหรือด้านเวทีต่างๆ เป็นส่วนของทางผู้จัดการทางเทคนิค ส่วน “เจน สายใจ” ก็มีหน้าที่แสดงด้านหน้าเวทีตามที่ได้รับมอบหมายว่าจ้างไป และหน้าที่ของศิลปินก็คือการแสดงความบันเทิงร้องเพลงให้กับพี่น้องได้รับความสนุกสนานความบันเทิงให้สมบูรณ์ตรงนั้นส่วนธงชาติที่อยู่ขึ้นหน้าจอเวทีไม่ทราบจริงๆ เพราะว่าเป็นเรื่องของทางผู้จัดงานฯ เพราะว่าเป็นแค่ศิลปินที่ไปแสดงเท่านั้นเอง