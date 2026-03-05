ฝุ่นควันเชียงใหม่ส่อแนวโน้มรุนแรงคลุมทึบทั่วเมือง-ค่ามลพิษสูงเกินมาตรฐาน

เชียงใหม่ – ฝุ่นควันเชียงใหม่แนวโน้มแรงขึ้นต่อเนื่องจนเริ่มปกคลุมหนาทึบทั่วเมือง หลังจุดความร้อนเผาป่าพุ่งขึ้นทั่วภาคเหนือ ส่งผลทำเกิดการสะสมตัวของฝุ่นควันจนค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ด้าน ทสจ.หวั่นหากในช่วงวันที่ 6 มี.ค.69 ไม่มีฝนตกตามที่อุตุนิยมวิทยาคาดอาจก้าวสู่ภาวะวิกฤติ เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตัว
วันนี้(5 มี.ค.69) รายงานข่าวแจ้งว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง จากการเหตุไฟไหม้ป่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วพื้นที่ภาคเหนือตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นควัน และสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบและการมองเห็นเป็นไปอย่างขมุกขมัว ซึ่งรายงานข้อมูลจากดาวเทียมรอบเช้าวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนทั่วภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 235 จุด พบที่จังหวัดลำปาง มากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 60 จุด รองลงมาได้แก่ แพร่ 33 จุด,นครสวรรค์ 24 จุด,ตาก 22 จุด,เพชรบูรณ์ 22 จุด,พะเยา 21 จุด,ลำพูน 18 จุด ส่วนเชียงใหม่ 1 จุด ทั้งนี้ส่วนรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษพบว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานีแล้ว
โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 11.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 51.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 58.4ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 63.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 60.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 69.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 181,137, 156, 169, 161 และ 185 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ค่าคุณภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จากสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอโซนใต้ และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งมีปัจจัยจากลมพัดสอบที่จะเข้ามาในพื้นที่ อาจพัดฝุ่นควันในบริเวณโซนใต้เข้ามาในเขตเมืองเชียงใหม่หรือบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะได้ ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 6 มี.ค.69 หากไม่มีฝนตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ จังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสู่วิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 จึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองในเบื้องต้น
สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่านั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ด้วยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จะตรวจตราป้องกันไฟและควบคุมไฟกรณีมีจุดความร้อนเกิดขึ้นพยายามที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีและดับให้ได้ภายในหนึ่งวัน ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงภายในพื้นที่ของจังหวัดนั้น ขณะนี้ได้มีการระงับไว้ก่อนในพื้นที่ทางโซนใต้เนื่องจากมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่อง หากพบเห็นไฟไหม้พื้นที่ป่าหรือพื้นที่ข้างทาง สามารถแจ้งเหตุไปที่อำเภอหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว.