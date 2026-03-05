สื่อมวลชนอุบลฯ มอบถังน้ำ 9 ถังให้ทหารแนวหน้าชายแดนน้ำยืนเนื่องวันนักข่าว

อุบลราชธานี-สื่อมวลชน จิตอาสา ร่วมส่งมอบถังน้ำดื่ม 1,000 ลิตร ครบ 9 ถัง เนื่องในวันนักข่าวขอบคุณทหารกล้าแนวชายแดนตรากตรำแดดฝนเสี่ยงชีวิตเพ่อรักษาอธิปไตยไทยชายแดนอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
เนื่องในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีสื่อมวลชนของไทยถือว่าเป็นวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2498 หรือเมื่อ 71 ปี ก่อนทั้งนี้ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีสื่อมวลชนแต่ละแขนงแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทั้งการทำบุญตักบาตรให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการสร้างความสามัคคีของสื่อมวลชน และเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่
ในปีนี้สื่อมวลชนอุบลราชธานี ทั้งสื่อท้องถิ่น และสื่อส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ได้เห็นถึงความลำบาก ความเสียสละของทหารกล้าที่ต้องอยู่แนวชายแดนบนเขาสูงในพื้นที่อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี การเดินทางขึ้นลงที่ยากลำบากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะหน้าแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เจ้าหน้าที่ทหารต้องลงจากเขามาขนน้ำจากด้านล่างขึ้นไปใช้ที่ฐานปฏิบัติการ 2 วันต่อ 1 ครั้ง และ 2 วัน ทหารจะได้อาบน้ำ 1 ครั้ง หากฝนตกทหารเหล่านี้ ก็ไม่สามารถลงมาด้านล่างตามเส้นทางปกติได้ ต้องรอรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขึ้นลง
ในวันนักข่าวปีนี้ สื่อมวลชนอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับจิตอาสาภาคเอกชน ในการนำถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 9 ใบ ส่งมอบให้กับทหารแนวหน้าชายแดนไทย กัมพูชา เพื่อเป็นการขอบคุณถึงความเสียสละพร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งดังกล่าว อีกทั้งถังน้ำที่จัดส่งไปยังทหารแนวหน้ายังสามารถใช้กักเก็บน้ำในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้สำรองได้อีกทาง