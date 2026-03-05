หนึ่งในร้อย! นักศึกษาสาวถูกโจรขโมยรถได้รถคืน

อุบลราชธานี-สาวนักศึกษาสุดเฮง ถูกโจรขโมยรถจากหอพัก แต่หนีไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวได้ พร้อมยึดรถมาคืนให้กับผู้เสียหาย เผยหัวขโมยรายนี้ประวัติลักขโมยโชกโชน
ที่หน้า สภ.เมืองอุบลราชธานี บ่ายวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมาพ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี และชุดสืบสวน แถลงข่าวพร้อมส่งมอบรถจักรยานยนต์คืนให้กับผู้เสียหายคือ น.ส.นันทิพร ศิลปะมณี อายุ 19 ปี นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ หมายเลขทะเบียน 2กด 9993 อุบราชธานี ถูกโจรกรรมไปจากหอพักในตัวจังหวัดเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.เศษของคืนวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา นายกฤตเมธ หรือบาส วะริสาร อายุ 28 ปี ชาวอำเภอเมืองุบลราชธานี ได้เข้าไปโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของ น.ส.นันทิพร ที่จอดไว้ในหอพักและนำรถไปซ่อนไว้ในอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมส่งข้ามเข้าไปขายในประเทศ สปป.ลาว
แต่หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเข้าไว้ ชุดสืบสวน ซึ่งนำโดย พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้ติดตามเบาะแสจากกล้องวงจรปิด จนสามารถยึดรถกลับคืนมา พร้อมทั้งติดตามจับตัวนายกฤตเมธผู้ต้องหา
จากการตรวจสอบประวัติของนายกฤตเมธ ผู้ต้องหาพบว่า เมื่อปี 2564 ได้ก่อคดีตระเวนงัดหอพักลักทรัพย์ถึง 8 คดี และถูกตัดสินจำคุกได้ 4 ปี เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นาน ก็มาตระเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ โดยในช่วงที่ผ่านมานายกฤตเมธได้ตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามหอพักที่ไม่ล็อกคอ บางรายเจ้าของก็เสียบกุญแจคาเอาไว้กับรถไปแล้วกว่า 20 คัน ก่อนมาถูกตามจับได้ในครั้งนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหะสถานในเวลากลางคืน คุมตัวดำเนินคดีและมอบรถคืนให้กับผู้เสียหายในวันนี้