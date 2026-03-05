ทหารไล่กวดปาเจโรป้ายเชียงใหม่ขนไอซ์กว่าครึ่งตัน ลงดอยแหกจุดตรวจจนมุมอ่างฯ แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย - ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตากต้องประสานกำลัง นบ.ยส.35 ร่วมดักสกัด-ไล่ล่าระทึก..ปาเจโรป้ายทะเบียนเชียงใหม่ขนไอซ์กว่าครึ่งตันลงดอยฝ่าชุดลาดตระเวน-จุดตรวจ สุดท้ายพบจอดทิ้งริมอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวง เผยแม้ไร้เงาคนขับแต่เจอบัตร ปชช.คนลำปาง เป็นเบาะแสสาวต่อ
วันนี้ (5 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ นบ.ยส.35 ได้เข้าตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์ น้ำหนักกว่า 600 กิโลกรัม และรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
หลังชุดปฏิบัติการดังกล่าวออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย คืนที่ผ่านมา เมื่อไปถึงบริเวณหมู่บ้านลิเซ หมู่ 9 ต.แม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจพบรถยนต์ของกลางขับไปตามถนนบนภูเขาด้วยความเร็วผิดปกติจึงได้ให้สัญญาณเรียกเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ แต่คนขับรถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องและขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมืองจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ นบ.ยส.35 บก.พื้นที่พิเศษ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 18 ต.แม่ฟ้าหลวง แต่รถเป้าหมายยังขับฝ่าจุดตรวจหลบหนีไปได้อีก เจ้าหน้าที่จึงได้ออกไล่ติดตามไปจนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จนพบเห็นรถคันดังกล่าวจอดอยู่ริมอ่างจึงได้เข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่าวคาดว่าคนขับได้หลบหนีไปกับความมืดแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นภายในรถปรากฏว่าพบบรรทุกกระสอบฟางสีขาวและฟ้ามาด้วยจำนวน 24 ใบ แต่ละกระสอบบรรจุไอซ์ใบละ 25 ห่อ รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 600 กิโลกรัม
นอกจากนี้พบเอกสารส่วนบุคคลเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของชายจำนวน 1 คน อายุ 29 ปี เป็นชาว ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดยาเสพติดและรถยนต์ไว้เป็นของกลาง จากนั้นออกทำการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 จนถึงต้นเดือน มี.ค.นี้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 257 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 265 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 151,621,703 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 2,407.2 กิโลกรัม, ฝิ่น 67 กิโลกรัม และเคตามีน 327.4 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการขนจำนวน 34 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 25 ศพ และหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการขายมากถึง 25,482 ล้านบาท