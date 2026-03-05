วิสามัญคาป่าแม่อายอีก 4 ศพ!ทหาร-ตชด.ยิงสกัดคาราวานขนยาบ้าดับ 4 ยึด 600,000 เม็ด

เชียงใหม่ - การข่าวกองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสมาแต่ไก่โห่..สั่งสนธิกำลังทหารพราน ร่วมตชด.334 ลาดตระเวนตั้งแต่ 2 มีนาฯ เจอคาราวานแบกเป้สะพายปืนดอดเข้าชายแดนแม่อายค่ำ 4 มี.ค. แถมเปิดฉากยิงใส่ชุด จนท. จนต้องเหนี่ยวไกยิงสกัด วิสามัญดับคาที่ 4 ยึดยาบ้า 4 เป้ ไม่ต่ำ 600,000 เม็ด
วันนี้(5 มี.ค.69) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดแถลงข่าว ทหารกองกำลังผาเมืองยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ได้อีกประมาณ 600,000 เม็ด บริเวณ ช่องทางธรรมชาติ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
การตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวมีขึ้น หลังหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ กองกำลังผาเมือง 2 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติ ตรงข้าม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 334 และกองร้อยทหารพราน 3207 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง เข้าลาดตระเวนเฝ้าตรวจในช่องทางตามข่าว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด บริเวณช่องทางธรรมชาติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งหัวค่ำ 18.00 น.วันที่ 4 มี.ค.69 ชุดลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ประมาณ 5- 10 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาตรงที่ชุดจนท.ปฏิบัติการอยู่ จนเกิดการปะทะ ประมาณ 5 นาที
เมื่อเสียงปืนสงบลง ตรวจสอบทหารปลอดภัยทุกนาย จึงวางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะ พบกลุ่มขบวนการ เสียชีวิต 4 ศพ ส่วนที่เหลืออาศัยความชำนาญในพื้นที่ หลบหนีไปได้ ขณะเดียวกันก็พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 4 เป้ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 600,000 เม็ด อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก
จากนั้นได้มีการจัดกำลังเพิ่ม จากกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง 1 ชุดปฏิบัติการ และหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มเติม
สำหรับยาเสพติดล็อตนี้ คาดว่าเป็นของกลุ่มว้าแดงหรือกลุ่มมูเซอ นอกประเทศ ที่ต้องการนำยาเสพติดทุกชนิดออกพื้นที่ประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศไทย เพราะทางทหารพม่ากำลังเข้าตีฐานต่างๆของชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ ขณะที่ฝั่งไทยมีนายทุนรอรับแบบไม่จำกัด โดยขณะนี้ราคาในพื้นที่ชายแดนขายกันเม็ดละ1-2 บาทเท่านั้น