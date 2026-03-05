พฐ.ชลบุรีที่ 2 ผนึกผู้เชี่ยวชาญเร่งหาสาเหตุ ถังน้ำมัน 5 หมื่นลิตรระเบิดศรีราชาบ้านเรือนใกล้เคียงเสียหาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พฐ.ชลบุรีที่ 2 ผนึกผู้เชี่ยวชาญเร่งหาสาเหตุ ถังน้ำมัน 5 หมื่นลิตรระเบิด กลางลานจอดรถในพื้นที่หนองขาม อ.ศรีราชา พบ ผู้เสียชีวิต 1 ราย แรงอัดทำบ้านเรือนใกล้เคียงเสียหายหลายจุด เบื้องต้นยังให้น้ำหนักแรงดันสะสมร่วมอากาศร้อน
เมื่อเวลา 23.00 น. วานนี้ ( 4 มี.ค.) พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองขาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.เศรษฐพล สิงห์นอก สว.(สอบสวน) และกำลังฝ่ายสืบสวน เข้าตรวจสอบเหตุถังน้ำมันเปล่าท้ายรถบรรทุกระเบิดเสียงดังสนั่น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ภายในลานจอดรถบรรทุก พื้นที่หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาร่วมปฏิบัติการ
จุดเกิดเหตุบริเวณท้ายลานพบซากรถบรรทุกน้ำมันยี่ห้อ Isuzu สีขาว ทะเบียน ชลบุรี สภาพถังน้ำมันขนาด 50,000 ลิตร ฉีกขาดกระจัดกระจาย ชิ้นส่วนบางส่วนกระเด็นหายไปจากแรงระเบิด เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นถังเปล่า ไม่มีน้ำมันบรรจุอยู่ในขณะเกิดเหตุ
บริเวณป่าหญ้าใกล้เคียงพบศพนายณรงค์ ศรีสะอาด อายุ 36 ปี สภาพร่างฉีกขาด ถูกแรงอัดกระเด็นห่างจากจุดระเบิดประมาณ 200–300 เมตร
ล่าสุด หน่วยพิสูจน์หลักฐานชลบุรีที่ 2 พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบว่าแรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหาย ทั้งหลังคาและกำแพงจากแรงอัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความร้อนสะสมภายในถัง ส่งผลให้เกิดแรงดันและการอัดตัวจนระเบิด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ตัดประเด็นอื่น โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างละเอียดอีกครั้ง
พ.ต.อ.คมกริช เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการกระทำจากบุคคลใด เป็นเพียงการสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนและแรงดันภายในถัง ส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าอยู่ใกล้ตัวรถในช่วงเกิดเหตุ จึงถูกแรงระเบิดอัดร่างกระเด็นออกไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้หน่วยกู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนประสานญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ขณะที่ผลสรุปสาเหตุการระเบิดต้องรอรายงานจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ.