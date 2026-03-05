xs
ชาวสวนส้มโอชัยนาทผวาปุ๋ยพุ่ง เซ่นพิษตะวันออกกลาง เตรียมหั่นปริมาณใช้ ลดต้นทุนประคองตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท – เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา พืชเศรษฐกิจชื่อดังเมืองชัยนาท กังวลราคาปุ๋ยขยับขึ้นตามสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง เตรียมลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง หากราคาพุ่งแตะกระสอบละ 1,500 บาท หวังประคองต้นทุนการผลิต

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชัยนาท หลังมีความกังวลว่าสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น กระทบต้นทุนการผลิตโดยตรง

นายอำนวย คุ้มชนะ เกษตรกรชาว ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท เปิดเผยว่า ตนมีสวนส้มโอขาวแตงกวาเนื้อที่ 60 ไร่ โดยเพิ่งหว่านปุ๋ยสูตร 16-16-16 ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา จำนวน 2.5 ตัน และมีกำหนดจะใส่อีกครั้งในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ได้สต๊อกปุ๋ยล่วงหน้า หากซื้อในช่วงนี้ยังอาจได้ราคาเดิมประมาณกระสอบละ 1,180 บาท แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อ คาดว่าราคาปุ๋ยอาจปรับขึ้นไม่ต่ำกว่ากระสอบละ 1,500 บาท

“ถึงราคาจะขึ้นก็จำเป็นต้องซื้อมาใช้ เพราะส้มโอกำลังติดผลผลิตรอบใหม่ ต้องได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ แต่คงต้องลดปริมาณการใส่ลง จากเดิมใส่ครั้งละ 2.5 ตันต่อ 60 ไร่ อาจลดเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เพื่อช่วยลดต้นทุน” นายอำนวยกล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ยอมรับว่า ปัจจัยต้นทุนการผลิตที่ผันผวนตามสถานการณ์โลก เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ทำได้เพียงปรับแผนบริหารจัดการในสวนให้เหมาะสม เพื่อประคองรายได้ในช่วงที่ความไม่แน่นอนยังคงสูง.








