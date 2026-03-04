ระทึก! ถังน้ำมันรถพ่วงระเบิดดังสนั่นกลางชุมชนหนองขาม ศรีราชา ร่างคนงานกระเด็นตกคลอง เสียชีวิต 1 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุสะเทือนขวัญกลางชุมชนหนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี หลังถังน้ำมันรถบรรทุกพ่วงระเบิดเสียงดังสนั่น แรงอัดทำร่างคนงานกระเด็นไกลกว่า 300 เมตรตกลงไปในคลอง เสียชีวิตคาที่ โชคดีถังไร้น้ำมันจึงไม่เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม ตำรวจเร่งหาสาเหตุที่แท้จริง
เวลา 20.00 น. วันนี้( 4 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม ได้รับแจ้งเหตุถังน้ำมันรถบรรทุกพ่วงระเบิด บริเวณหมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกถังน้ำมันยี่ห้อ Isuzu สีขาว ทะเบียน 72-4526 ชลบุรี จอดอยู่ริมถนน สภาพถังน้ำมันฉีกขาดจากแรงระเบิด ชิ้นส่วนกระจัดกระจายทั่วบริเวณ แรงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพื้นที่หลายกิโลเมตร สร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านจำนวนมากที่พากันออกมาดูเหตุการณ์
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายณรงค์ ศรีสะอาด อายุ 36 ปี โดยร่างถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 300 เมตร ตกลงไปในคลอง สภาพร่างได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาทั้งสองข้างฉีกขาด และใบหน้าได้รับแรงกระแทกรุนแรง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ภายในถังไม่มีน้ำมันคงค้างอยู่ ในขณะเกิดเหตุ จึงไม่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นวงกว้าง ถือเป็นความโชคดีที่ช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์
ด้าน พ.ต.อ.คมกริช มั่นจิตต์ ผกก.สภ.หนองขาม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้กันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและเร่งตรวจสอบสาเหตุการระเบิดอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแรงดันอากาศภายในถัง หรือความร้อนสะสม แต่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
นายรังสรรค์ อำพันธ์ชัย อายุ 51 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะกำลังนั่งพูดคุยกับเพื่อน เห็นผู้เสียชีวิตเดินไปบริเวณท้ายรถ ก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น จึงรีบวิ่งหลบเข้าบ้าน เมื่อออกมาดูอีกครั้งพบว่ารถระเบิดแล้ว และไม่พบตัวผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุไม่แน่ชัด เนื่องจากไม่มีการซ่อมหรือเชื่อมใด ๆ ในจุดเกิดเหตุ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งสรุปสาเหตุที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป และหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง.