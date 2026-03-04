แก๊งโจ๋บุรีรัมย์โหด! ซิ่งกระบะไล่ยิง-พุ่งชนจยย.คู่อริบาดเจ็บ 3 ผปค.พาลูกบุกร้อง ผกก.หวั่นคดีเงียบ

บุรีรัมย์- แก๊งโจ๋อายุ 16 – 18 ปี ชาว อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ซิ่งกระบะไล่ยิงและพุ่งชน จยย.วัยรุ่นคู่อริล้มและพยายามเหยียบซ้ำ ขณะกลับจากร่วมงานปัจฉิมรุ่นน้องเรียนจบบาดเจ็บ 3 ราย ผู้ปกครองพาลูกชายและเพื่อนที่บาดเจ็บ เข้าร้องขอความเป็นธรรม ผกก.หวั่นคดีไม่คืบ ชี้พฤติกรรมเข้าข่ายพยายามฆ่า และชิงทรัพย์มือถือไปพร้อมนำจยย.ทิ้งลงคลองน้ำ
วันนี้ ( 4 มี.ค.69 ) นายสุรเดช เอื้อมเก็บ ทนายความ พร้อมผู้ปกครอง ได้พา นายดิว อายุ 18 ปี , นายนิว อายุ 17 ปี และนายเอ็ม อายุ 17 ปี ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุ 16 – 18 ปี รวม 6 คน ซิ่งกระบะไล่ยิงก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ทั้ง 3 คนขับขี่ซ้อนกันกลับจากงานปัจฉิมรุ่นน้องที่เรียนจบ จนรถล้มได้รับบาดเจ็บทั้งกระดูกขาแตก และมีบาดแผลตามร่างกาย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ก.พ.69 ที่ผ่านมา บริเวณถนนบ้านเย้ยปราสาท – หนองตาดำ ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.หนองกี่
พร้อมทั้งร้องขอความเป็นธรรมกับ พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผู้กำกับการ สภ.หนองกี่ ด้วย เพราะเกรงคดีจะไม่คืบหน้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะเหตุการณ์ผ่านไปเกือบสัปดาห์แล้ว ทราบว่ายังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แม้แต่คนเดียว
หลังจากสอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้ว พ.ต.ต.มานพ อักษรณรงค์ สารวัตรสอบสวน สภ.หนองกี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.หนองกี่ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมให้ผู้เสียหายชี้จุดที่ถูกทำร้ายเพื่อประกอบสำนวนคดี อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลเบาะแสในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอน
จากการสอบถามนายดิว อายุ 18 ปี (เสื้อแดงกระดูกขาแตก) เล่าว่า วันเกิดเหตุตนกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 7 – 8 คน ได้พากันขับขี่รถจักรยานยนต์ไปร่วมงานปัจฉิมรุ่นน้องที่เรียนจบ ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในตัวอำเภอหนองกี่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร พอออกจากโรงเรียนพากันแวะนั่งเล่นที่หาดปราสาททอง กระทั่งประมาณ 4 โมงเย็น พากันขี่ จยย.ออกจากหาดปราสาททอง เพื่อจะกลับบ้าน แต่จังหวะที่ขี่ จยย.ออกจากหาด ก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ได้รู้จัก นั่งกินส้มตำอยู่ร้านริมหาด ท่าทางเหมือนจะชักปืนใส่ พวกตนจึงรีบพากันขับรถออกไป
จากนั้นรถกระบะซึ่งมีวัยรุ่นในรถประมาณ 6 – 7 คน ขับไล่ตามพอถึงจุดเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงปืนยิงใส่ แล้วขับพุ่งชนรถคันที่ตัวเองซ้อนมาด้วยกัน 3 คน จนรถล้มบาดเจ็บ แล้วกระบะคันดังกล่าวยังพยายามจะขับเหยียบซ้ำอีกแต่โชคดีที่เครื่องยนต์ดับ พวกจนจึงอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีลัดป่าอ้อย ไปขอความช่วยเหลือ ก่อนจะแจ้งตำรวจ พอกลับมาดูจุดเกิดเหตุพบว่า จยย.ถูกโยนลงคลองน้ำ ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้รู้จักหรือมีเรื่องกับกลุ่มดังกล่าว
ด้าน นายเอ็ม (เสื้อขาว) คนเจ็บอีกราย บอกว่า ตนซ้อนท้ายมาคันเดียวกับนายดิว และนายนิว ส่วนตัวไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุ แต่จะมีเรื่องกับคนอื่นในกลุ่มหรือไม่ตนก็ไม่ทราบ แต่พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ทั้งไล่ยิง และขับรถพุ่งชน เหมือนจะหวังเอาชีวิต ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินคดี
ด้าน นางนภา เข็มสันเที๊ยะ แม่ของหนึ่งในผู้บาดเจ็บ บอกว่า จากพฤติการณ์ก่อเหตุ รวมถึงสภาพลูกชายและเพื่อนถูกไล่ชนและพยายามจะขับรถเหยียบซ้ำอีก ก็รับไม่ได้เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ และจากการสอบถามลูกชายยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไร แต่ทำร้ายกันถึงขนาดนี้ อยากให้ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุตามกฎหมาย ก็อยากวิงวอนให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บด้วย
ด้าน พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผู้กำกับ สภ.หนองกี่ ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งตำรวจต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน ไม่ได้ล่าช้าเบื้องต้นต้องสอบปากคำผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บก่อน จากนั้นจะรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน และดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้เสียหาย และผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบตามกระบวนการ ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตำรวจได้ยึดรถกระบะคันที่ก่อเหตุมาไว้ที่โรงพักแล้ว ซึ่งเป็นรถของผู้ปกครองหนึ่งในผู้ก่อเหตุ ซึ่งผู้ปกครองรับปากว่าจะพาบุตรหลานมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เอง