เปิดแล้ว “สราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก 2569” ยกระดับท่องเที่ยว 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน คาดเงินสะพัดมหาศาล

ชัยนาท – จังหวัดชัยนาทเปิดงาน “สราญรมย์ ชมวิถีชีวิตลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก” ประจำปี 2569 มุ่งยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วันนี้ (4 มี.ค.) นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน “สราญรมย์ ชมวิถีชีวิตลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก” ประจำปี 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน ที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
นายวิษณุ กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยคำว่า “สราญรมย์” หมายถึงความสุขกายสบายใจ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งความสุขทางร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมตลอด 5 วันของการจัดงาน
จังหวัดชัยนาทมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งเป็นการต่อยอดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของทั้ง 6 จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ด้านนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากการจัดงานในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนภายในงานกว่า 29 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาท
ในปี 2569 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้อนุมัติให้จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดของ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และ อ่างทอง
สำหรับงานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–8 มีนาคม 2569 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายใต้ธีม “มหัศจรรย์ ดินแดนภาคกลางตอนบน” ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการวิถีชีวิตลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร ร้านอาหารชื่อดัง กว่า 120 ร้าน จากทั้ง 6 จังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมลุ้นชิงโชคเครื่องใช้ไฟฟ้า และบูธเกมรับรางวัล รวมถึงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 5 คืน
คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างคึกคักตลอดช่วงต้นปี.