เกษตรเพชรบุรีเร่งอุ้มชาวสวนหนองหญ้าปล้อง แก้วิกฤตมะยงชิดล้นตลาด เปิดศาลากลางขายตรง กก.ละ 50 บาท

เพชรบุรี – สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี รุดช่วยเกษตรกรหนองหญ้าปล้อง หลังมะยงชิดออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก เสี่ยงล้นตลาด นำร่องผลผลิตคุณภาพจาก “สวนลุงนิ่ม” กว่า 100 กิโลกรัม เปิดขายตรงหน้าศาลากลางจังหวัด ราคาย่อมเยา กก.ละ 50 บาท ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่แห่อุดหนุนคึกคัก หมดเกลี้ยงในเวลาไม่นาน
วันนี้ (4 มี.ค.) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง หลังผลผลิต “มะยงชิด” ซึ่งเป็นผลไม้ประจำฤดูกาล ออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก ส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาล้นตลาดและขาดช่องทางกระจายสินค้า
นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดหาช่องทางตลาดเฉพาะกิจ นำร่องนำผลผลิตมะยงชิดคุณภาพดีจาก “สวนลุงนิ่ม” ปริมาณกว่า 100 กิโลกรัม มาจัดตั้งจุดจำหน่ายบริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
สำหรับราคาจำหน่ายกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อกระตุ้นการซื้อและช่วยระบายผลผลิตโดยตรงถึงมือผู้บริโภค
บรรยากาศการจำหน่ายเป็นไปอย่างคึกคัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดต่างให้ความสนใจและร่วมอุดหนุนจำนวนมาก ส่งผลให้มะยงชิดล็อตดังกล่าวจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกค้างได้อย่างตรงจุดในระยะเร่งด่วน.