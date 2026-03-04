มทบ.24 บรรจุภรรยาวีรบุรุษชายแดนไทย–กัมพูชา เข้ารับราชการ สืบสานปณิธานรับใช้ชาติ

อุดรธานี-กองทัพบกรับภรรยา จ่าสิบเอก (พลตรี) ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย ทหารกล้าพลชีพเพื่อชาติ ขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อ 28 ก.ค.68 โดยบรรจุในตำแหน่งครูฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24
วันนี้ ( 4 มี.ค.) ที่กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 พล.ต.ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ให้การต้อนรับและรับรายงานตัว นางมธุริน สีจุ้ยจ้าย ภรรยาของทหารกล้าผู้ล่วงลับ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก
โดยได้รับการบรรจุในตำแหน่งครูฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 (อัตรา ร.อ.) เพื่อทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
การบรรจุครั้งนี้สืบเนื่องจากการสูญเสีย จ่าสิบเอก (พลตรี) ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย สังกัด กองพันทหารราบที่ 13 กรมทหารราบที่ 3 ซึ่งได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความอาลัยแก่กองทัพและประชาชน
โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว พร้อมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด และแสดงความยินดีที่ทายาทของวีรบุรุษได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของกองทัพบก พร้อมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ด้านนางมธุริน สีจุ้ยจ้าย กล่าวขอบคุณกองทัพบกและมณฑลทหารบกที่ 24 ที่ให้การดูแลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล พร้อมให้คำมั่นว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสืบทอดปณิธานของสามีในการรับใช้ชาติอย่างสุดความสามารถ กองทัพบกยืนยันเดินหน้าดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำอุดมการณ์ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณงามความดีของผู้ที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างสมศักดิ์ศรี