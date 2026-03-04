ผงะ! ศุลกากรยึดซองซิปล็อกขนจากฝั่งไทยจ่อป้อนโรงงานยานรก 140 ล้านเม็ด

เชียงราย - ถึงว่าขนยามาได้กันไม่หยุด..ศุลกากรแม่สายสกัดสามล้อดัดแปลงขนซองพลาสติกขนาดเล็กมีซิปล็อกเตรียมส่งข้ามแดนเข้าท่าขี้เหล็ก รวม 1,400 กก. พบคล้ายซองใส่ยาบ้าซองละ 100 เม็ดที่เคยจับได้มาตลอดก่อนหน้านี้ หากหลุดถึงโรงงานยานรกคาดบรรจุได้ไม่ต่ำกว่า 140 ล้านเม็ด
วันนี้ (4 มี.ค.) ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย ได้เข้าตรวจสอบและตรวจยึดถุงพลาสติกขนาดเล็กมีซิปล็อกเป็นสีน้ำเงินแกมม่วงและสีชมพู พิมพ์อักษร A สีขาว บรรจุอยู่ในห่อพลาสติกใบใหญ่จำนวน 56 ใบ น้ำหนักรวม 1,400 กิโลกรัม
จากนั้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ป.ป.ส.ฯลฯ ร่วมตรวจด้วย เนื่องจากถุงพลาสติกใบเล็กดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับที่ใช้บรรจุยาบ้าซึ่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเคยตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะบรรจุถุงละประมาณ 100 เม็ด ดังนั้นของกลางที่ยึดได้สามารถบรรจุยาบ้าได้กว่า 140,000,000 เม็ด
การตรวจสอบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย ประจำจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย เชื่อมกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้ตรวจพบรถสามล้อเครื่องที่ดัดแปลงเพื่อขนสินค้าคันหนึ่งขับจากฝั่งไทยจะไปยังฝั่งเมียนมาท่าทางมีพิรุธ จึงได้เรียกตรวจสอบพบบรรทุกห่อพลาสติกใบใหญ่มาจำนวน 56 ใบดังกล่าว เมื่อเปิดดูในแต่ละห่อพบบรรจุถุงพลาสติกใบเล็กเอาไว้ห่อละประมาณ 500 ถุง
จากการสอบถามคนขับรถให้การว่าเป็นเพียงคนขับรถรับจ้างขนถุงบรรจุวิตามิน แต่เมื่อให้โทรศัพท์ติดต่อไปหานายจ้างปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งต่อคนขับรถว่าเป็นสินค้าที่พยายามนำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 พร้อมดำเนินคดีและตรวจยึดของกลางทั้งหมดมาทำการตรวจสอบดังกล่าว
รายงานข่าวจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 257 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 265 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 151,621,703 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 2,407.2 กิโลกรัม, ฝิ่น 67 กิโลกรัม และเคตามีน 327.4 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการขนจำนวน 33 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 21 ศพ และหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าการขายมากถึง 25,482 ล้านบาท