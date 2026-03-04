ชาวทองผาภูมิแตกตื่นข่าวสงครามตะวันออกกลาง แห่เติมน้ำมันแน่นปั๊ม หวั่นราคาพุ่ง

กาญจนบุรี – ชาวทองผาภูมิทั้งคนไทยและแรงงานเมียนมา แห่นำรถยนต์-จยย.ต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียด หลังสะพัดข่าวสงครามตะวันออกกลาง หวั่นราคาน้ำมันปรับขึ้น ทำปั๊มบางช่วงน้ำมันหมด เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ E20 เทศบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการจราจร
วันนี้( 4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้า ปั๊มน้ำมัน ปตท.ตลาดทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้มีการปิดทางเข้า-ออกชั่วคราว หลังจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนทราบข่าวสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง เกรงว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น จึงแห่นำรถมาเติมน้ำมันจำนวนมากจนเชื้อเพลิงบางชนิดหมด เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ E20 ที่ยังสามารถให้บริการได้
เจ้าหน้าที่ปั๊มต้องคอยชี้แจงให้ประชาชนรอรถบรรทุกน้ำมันเข้ามาเติม กระทั่งเวลา 10.00 น. จึงสามารถกลับมาเปิดให้บริการน้ำมันทุกชนิดได้ตามปกติ
บรรยากาศพบว่า ประชาชนชาวทองผาภูมิ รวมถึงแรงงานชาวเมียนมา ต่างนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาต่อคิวยาวเหยียด ส่งผลให้การจราจรบริเวณหน้าปั๊มติดขัดอย่างหนัก ทางเทศบาลตำบลทองผาภูมิได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร
เจ้าของ หจก.สินผาทอง ปั๊มปตท.ตลาดทองผาภูมิ เปิดเผยว่า ประชาชนกังวลว่าน้ำมันจะปรับราคาขึ้น จึงพากันมาเติมน้ำมันจำนวนมาก บางรายนำถังมาบรรจุน้ำมันสำรอง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม ทางปั๊มยังคงจำหน่ายในราคาตามที่กำหนด ไม่มีการปรับขึ้นเกินราคา และมีน้ำมันเพียงพอ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก สามารถทยอยมาใช้บริการได้
ขณะเดียวกัน ปั๊มน้ำมันสาขาอื่นในพื้นที่ รวมถึงปั๊มเชลล์ ก็มีรถมาต่อคิวรอเติมน้ำมันจำนวนมากเช่นกัน ท่ามกลางกระแสข่าวความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่.