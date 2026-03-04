“สายไหมต้องรอด” พาภรรยาร้องผู้การอยุธยา สามีเป็นสโตรก ถูกเข้าใจผิดเมาแล้วขับ อาการวิกฤต 50/50 ยังไม่รู้สึกตัว

พระนครศรีอยุธยา – เพจ สายไหมต้องรอด พาภรรยาชายวัย 42 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังสามีเกิดภาวะเส้นเลือดสมองแตก แต่ถูกเข้าใจผิดว่าเมาแล้วขับ ถูกใส่กุญแจมือควบคุมตัว ส่งผลถึงโรงพยาบาลล่าช้า อาการวิกฤตยังไม่รู้สึกตัว แพทย์ประเมิน 50/50
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยภรรยาของนาย ธีระมิตร อายุ 42 ปี อาชีพขับรถรับจ้าง ได้เข้าขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เพื่อให้ช่วยประสานขอความเป็นธรรม หลังสามีเกิดอาการสโตรก เส้นเลือดในสมองแตก ขณะขับรถออกจากบ้านตามปกติ
รายงานระบุว่า ระหว่างทางนายธีระมิตรเริ่มมีอาการแขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด และไม่สามารถควบคุมรถได้ จึงพยายามประคองรถเข้าไปในปั๊มน้ำมันเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่รถเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
ภรรยา ระบุว่า สามีพยายามทำสัญญาณมือคล้ายขอความช่วยเหลือ (SOS) เนื่องจากพูดไม่ได้แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเข้าใจ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ และเข้าใจว่าผู้ขับขี่อยู่ในอาการมึนเมา จึงวิทยุเรียกกำลังเสริม ก่อนควบคุมตัวใส่กุญแจมือ และนำขึ้นรถกระบะไปยังสถานีตำรวจ โดยไม่ได้มีการประเมินอาการทางการแพทย์เบื้องต้น
ต่อมาภายหลังจึงทราบว่า นายธีระมิตร มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตก อาการทรุดหนัก หมดสติ และต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน ปัจจุบันยังไม่รู้สึกตัว แพทย์ระบุว่าเนื้อสมองบางส่วนเสียหาย ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ทั้งหมด และต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยประเมินอาการอยู่ในขั้นวิกฤต โอกาสรอด 50/50
ด้านนายเอกภพ ระบุว่า จะติดตามข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย และขอให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ว่ามีการประเมินอาการผู้ขับขี่อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียหาย
ขณะที่ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาใครเกินข้อเท็จจริง แต่ต้องการให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินลักษณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้อื่นในอนาคต.