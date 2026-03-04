บุกจับ “อ้วน บ้านใหม่” ยึดยาบ้า พ่วง 2 หมายจับคดีเก่า อายัดทรัพย์กว่า 3.3 ล้าน

กาญจนบุรี – ตำรวจภาค 7 สนธิกำลังบุกจับ “อ้วน บ้านใหม่” ผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับศาล 2 หมาย คาบ้านพักใน อ.ท่าม่วง พร้อมยาบ้า ก่อนขยายผลยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 3.3 ล้านบาท เตรียมดำเนินคดีเพิ่มอีก 1 ข้อหา
วันนี้( 4 มี.ค.) ที่ สถานีตำรวจภูธรสำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภาค 7 และ พล.ต.ต.ปิติ นักขัตรพิชัย รอง ผบช.ภาค 7 มอบหมายให้ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการจับกุมนายอนุรักษ์ หรือ “อ้วน” (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ชาว ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568 รวม 2 หมายจับ
หมายจับทั้งสองระบุข้อกล่าวหา “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากการสมคบกันในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำรอง นำหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 25 เม็ด
จากการสอบสวนและขยายผล เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 11/1 (6) ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม โฉนดที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ และเงินสด 100,800 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3.3 ล้านบาท
นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามหมายจับทั้ง 2 หมายแล้ว นายอนุรักษ์ยังถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” อีก 1 คดี
ด้าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากติดตามความคืบหน้าคดีแล้ว ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำรอง มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 7 อย่างเคร่งครัด ทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การพนัน และอบายมุขทุกประเภท รวมถึงควบคุมคดีอาชญากรรม 5 กลุ่มให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราป้องกันเหตุ ตั้งจุดสกัดป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และฝึกทบทวนยุทธวิธีในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การป้องกันปราบปรามเกิดผลเป็นรูปธรรม.