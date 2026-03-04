อบจ.จันทบุรี ประกาศชะลอโครงการพัฒนาไม่เร่งด่วนประหยัดการใช้น้ำมัน สำรองช่วยเกษตรกรยามจำเป็น

จันทบุรี – พลังงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันยืนยันสต๊อกเพียงพอใช้ถึง 60 วัน ด้าน อบจ.สั่งชะลอโครงการพัฒนาไม่เร่งด่วน ลดการใช้น้ำมันหวังสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกร ช่วงผลผลิตทุเรียนใกล้ออกสู่ตลาด
วันนี้ ( 4 มี.ค.) สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานชั่งตวงวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขต อ.เขาคิชฌกูฏ และ อ.เมืองจันทบุรี รวม 4 แห่งประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรบางจากเขาคิชฌกูฏ (ปั้มบางจาก), บริษัท แอลทีเอชไทย มาร์เก็ต (ปั้มพีที), ปั้มเชลล์ เขาไร่ยา และ ปตท. บริษัท สงวนสินปิโตรเลียม ต.เขาวัว เส้นทางขาออกเมืองไป จ.ระยอง
นายนเรศวร์ แพงมา พลังงานจังหวัดจันทบุรี เผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสถานีบริการบางแห่งอยู่ระหว่างรอการขนส่งน้ำมันจากคลัง ทำให้ปริมาณน้ำมันหน้าปั๊มลดลงชั่วคราว โดย ยืนยันว่าน้ำมันในพื้นที่ไม่ขาดแคลน เพียงแต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากการขนส่งที่ต้องรอคิวในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
พร้อมย้ำว่า กระทรวงพลังงาน ยืนยันต๊อกน้ำมันของไทยเพียงพอที่จะรองรับได้ประมาณ 60 วัน จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกักตุนและร่วมกันใช้น้ำมันอย่างประหยัด ส่วนสาเหตุที่มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำมันสูบน้ำดูแลสวนทุเรียนที่อยู่ในช่วงติดผลผลิตและต้องการใช้น้ำมากกว่าปกติ
ขณะที่ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เผยว่าจากการสู้รบในตะวันออกกลางที่ส่งผล ต่อความกังวลด้านพลังงานของต่อเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ ที่หากประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพออาจกระทบต่อผลผลิตได้ อบจ.จันทบุรี จึงมีแนวคิดที่จะชะลอโครงการพัฒนาที่ไม่เร่งด่วนเพื่อลดการใช้น้ำมัน และยังเป็นการสำรองน้ำมันไว้ใช้ในภารกิจที่จำเป็น
โดยเฉพาะการเดินเครื่องสูบน้ำ 28 ที่ต้องใช้น้ำมันมากกว่า 30,000 ลิตรต่อเดือน และเครื่องจักรกลต่าง รวมทั้งโครงการก่อสร้างถนนที่ใช้น้ำมันจำนวนมากต่อวันเพื่อสำรองน้ำมันดังกล่าวไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หากเกิดวิกฤตขาดแคลน
นอกจากนั้นหากเกิดสถานการณ์จำเป็น อบจ.จันทบุรี อาจขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระในระยะสั้น
" อย่างไรก็ตามอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนและหนักแน่นเรื่องสถานการณ์พลังงานของไทย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะก่อนที่ผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือน มี.ค.นี้ที่อาจมีผลต่อการขนส่งและต้นทุนของเกษตรกร ซึ่ง อบจ.จันทบุรี ยืนยันว่าจะบริหารจัดการพลังงานอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรและประชาชน พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย” นายก อบจ.จันทบุรี กล่าว