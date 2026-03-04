ชาวบ้านทองเลื่อนรวมตัวยื่นหนังสือ ไม่เอา ผอ.โรงเรียน อ้างสร้างความแตกแยก ด้าน สพป.อ่างทองสั่งช่วยราชการชั่วคราวลดขัดแย้ง

อ่างทอง – ชาวบ้านทองเลื่อน ต.แสวงหา อ.แสวงหา รวมตัวเรียกร้องไม่เอาผู้อำนวยการโรงเรียน หลังย้ายมาดำรงตำแหน่ง 5–6 เดือน อ้างสร้างความแตกแยกในชุมชน ครู และนักเรียน ด้านรอง ผอ.สพป.อ่างทอง ลงพื้นที่รับฟังทั้งสองฝ่าย ก่อนสั่งให้ช่วยราชการชั่วคราวเพื่อลดความตึงเครียด
วันนี้ ( 4 ก.พ.) ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ชาวบ้านในพื้นที่ทองเลื่อน พร้อมผู้ปกครองและนักเรียนที่เป็นลูกหลาน ได้รวมตัวกันเดินทางมายังโรงเรียน เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม และแสดงจุดยืนไม่ยอมรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
หญิงชาวบ้านรายหนึ่ง อายุ 50 ปี ซึ่งมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน เปิดเผยว่า ภายหลังผู้อำนวยการคนดังกล่าวย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ประมาณ 5–6 เดือน ได้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกขึ้นในหมู่ชาวบ้าน นักเรียน ครู และวัดในพื้นที่ จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการย้ายออก และขอให้แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่เข้ามาบริหารแทน
บรรยากาศการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรแสวงหา เข้าดูแลความสงบ
โรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 124 คน ครู 16 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน
ขณะเดียวกัน มีการเผยแพร่คลิปในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า ผู้อำนวยการได้สั่งให้ครูชายรายหนึ่งปีนขึ้นไปเก็บรองเท้านักเรียนบนกันสาดอาคารเรียน ซึ่งชาวบ้านมองว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย นอกจากนี้ยังมีประเด็นการร่างกฎระเบียบและหลักเกณฑ์บางอย่างเกี่ยวกับการบริหารงานและการประเมินขั้นเงินเดือน ที่ครูบางส่วนไม่เห็นด้วย ส่งผลให้มีครูบางรายเตรียมขอย้ายไปสังกัดโรงเรียนอื่น รวมถึงผู้ปกครองบางส่วนมีแนวโน้มย้ายบุตรหลานไปเรียนที่อื่น
ด้านนายชัยเดช หรีกประโคน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (สพป.อ่างทอง) ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริง โดยเชิญตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพูดคุยหารือร่วมกัน พร้อมจดบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการ
นายชัยเดชกล่าวว่า การพิจารณาจะยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ล่าสุด รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และลดความขัดแย้งในพื้นที่ ได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการที่ สพป.อ่างทองเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการพิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขต่อไป.