ทหารพราน 1203 กกล.บูรพา ยังตรึงกำลังเข้มตลอดแนวชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สระแก้ว- ทหารพราน1203 กกล.บูรพา ยังคงตรึงกำลังแนวชายแดนท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อย่างเข้มงวดตลอด24 ชั่วโมง เฝ้าระวังจุดเสี่ยงลักลอบ–แก๊งสแกมเมอร์
วันนี้ ( 4 มี.ค.) กองร้อยทหารพรานที่1203 หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านความมั่นคง
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี “คลองพรหมโหด” ที่เป็นแนวแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ลักษณะพื้นที่เป็นคลองขนาดไม่กว้างมากนัก ทำให้สามารถมองเห็นบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และความเคลื่อนไหวของประชาชนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจนในระยะสายตา
อีกทั้งตลอดแนวบางช่วงยังไม่มีการติดตั้งรั้วลวดหนามหรือเครื่องกีดขวางอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีถนนเลียบคลองที่สามารถใช้สัญจรได้สะดวก จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกจัดเป็นจุดเฝ้าระวังพิเศษ
โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบความพยายามลักลอบข้ามแดนของบุคคลผิดกฎหมาย รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ซึ่งอาศัยช่องทางธรรมชาติและช่วงเวลาที่ปลอดการสังเกต ลักลอบเข้า–ออกพื้นที่ ส่งผลให้หน่วยต้องเพิ่มระดับความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองร้อยทหารพรานที่1203 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ครอบคลุมตลอด24 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบเดินเท้า ใช้รถยนต์ และเฝ้าตรวจด้วยอุปกรณ์ส่องกลางคืนในบางช่วงเวลา พร้อมทั้งจัดชุดเฝ้าตรวจประจำจุดเสี่ยง จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเลียบคลอง และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
และเจ้าหน้าที่ยังได้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัย รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางลำเลียงอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายด้านเทคโนโลยี โดยเน้นการป้องกันเชิงรุกควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติ
โดย กองกำลังบูรพา ยืนยันว่าแม้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในความควบคุม แต่จะไม่ประมาทและจะยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ