คนเชียงใหม่ยังแตกตื่นแห่เติมน้ำมันจนหลายปั๊มหมดเกลี้ยงต้องปิดบริการชั่วคราว

เชียงใหม่ – คนเชียงใหม่ยังแตกตื่นแห่เข้าคิวเติมน้ำมันแถวยาวเหยียดทุกปั๊ม จนหลายปั๊มน้ำมันหมดเกลี้ยงต้องปิดบริการชั่วคราวเพื่อรอน้ำมันล็อตใหม่ที่กำลังขนส่งมา ขณะที่บางปั๊มยังเปิดบริการ แต่เติมให้เฉพาะรถ งดใส่ถังหรือแกลลอนที่ลูกค้าเตรียมมาเองเพื่อกระจายน้ำมันให้ทั่วถึง และป้องกันการกักตุน
วันนี้(4 มี.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ทางรัฐบาลจะออกมาประกาศไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกกรณีที่ประเทศอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังการสู้รบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอลบุกโจมตีประเทศอิหร่าน อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนยังคงเกรงว่าจะได้รับผลกระทบและต่างพากันแห่ไปเติมน้ำมันกันตลอดทั้งวันทำให้บรรยากาศตามปั๊มน้ำมันทั่วจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ใช้บริการอย่างคับคั่งและต้องต่อแถวรอคิวยาว ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเลือกที่จะเติมน้ำมันเต็มถังเพื่อความอุ่นใจ จนทำให้น้ำมันบางประเภทที่ปั๊มมีอยู่ถูกจำหน่ายจนหมด และต้องทำการติดป้ายแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ขณะที่บางปั๊มเหลือแต่เพียงน้ำมันเกรดพิเศษที่ราคาแพงกว่าน้ำมันกว่าน้ำมันเกรดปกติประมาณลิตรละ 4-5 บาท แต่ลูกค้ายังคงเลือกเติมเพื่อความสบายใจ เพราะเข้าไปใช้บริการหลายปั๊มแล้วพบว่าประกาศปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำมันหมด นอกจากนี้พบว่าบางปั๊มที่ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ และมีลูกค้าขับรถมาต่อแถวยาว ซึ่งทางปั๊มต้องกำหนดเงื่อนไขเติมน้ำมันให้เฉพาะรถที่มาต่อคิวเท่านั้น เพื่อกระจายจำหน่ายน้ำมันให้กับลูกค้าได้ทั่วถึงมากที่สุด เนื่องจากพบว่าก่อนหน้านี้มีหลายรายที่มาใช้บริการให้เติมน้ำมันใส่ถังหรือแกลลอนที่เตรียมมาเพื่อนำไปกักตุน
ทั้งนี้จากการสอบถามพนักงานของปั๊มแห่งหนึ่งที่ต้องปิดบริการชั่วคราว
บอกว่า ตอนนี้น้ำมันหมดเนื่องจากว่ามีประชาชนแห่มาเติมกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่มีข่าวการสู้รบและกระแสข่าวว่าน้ำมันสำรองในประเทศไทยจะเหลือใช้เพียง10
วันเท่านั้น แต่ความจริงแล้วรถน้ำมันนั้นจะมาส่งน้ำมันตามปกติวันละ 1 เที่ยว
แต่วันนี้น้ำมันยังไม่เข้าจึงทำให้น้ำมันหมด ซึ่งคาดว่าจะมาเปิดให้บริการได้อีกในช่วงเย็น
เพราะล่าสุดจากการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามแล้วทราบว่ารถขนส่งน้ำมันกำลังอยู่ระหว่างเดินทาง