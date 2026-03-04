ชาวอุบลฯยังตื่นแห่เติมน้ำมัน ทำรถติดยาว หวั่นน้ำมันหมดจากสงครามอิหร่านและราคาแพงขึ้น

อุบลราชธานี-ชาวบ้านแห่เติมน้ำมัน ปตท.รถติดยาวร่วมกิโล หลังไม่มั่นใจสถานการณ์น้ำมันแพงและขาดตลาด
ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง และมีการทำการเกษตร ขณะที่ผู้จัดการปั๊มน้ำมันในพื้นที่เผยยังเพียงพอ
ราคาหน้าปั๊มเป็นไปตามปกติยังไม่มีการเพิ่มราคา
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ หลังจากการสำรวจปั๊มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม กรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพประชาชนแห่เติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเย็นวานวันที่ 3 มี.ค. จากการสำรวจพบว่าปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ ปั๊มน้ำมันของ ปตท.ทุกสาขาจะมีประชาชนจอดรถต่อคิว เพื่อเติมน้ำมันยาวจนถึงนอกปั้ม ทำให้ทางปั๊มเองจะต้องเพิ่มพนักงานเข้ามาให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
นายวีระยุทธ เมฆเขียว ผู้จัดการปัม๊น้ำมัน ปตท.เดชอุดม เปิดเผยว่า ลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาเติมน้ำมันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวานวันที่ 3 มี.ค. เนื่องจากความกังวลใจภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ประกอบกับข่าวจากสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลัก และสื่อโซเชียลที่นำเสนอข่าวการแห่เติมน้ำมันในหลายพื้นที่ของประเทศ ที่น้ำมันจะมีราคาแพงขึ้น และกลัวว่าน้ำมันจะขาดแคลน ไม่มีน้ำมันไว้ทำการเกษตร
จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ที่ปั๊มเองยังคงมีน้ำมันเพียงพอที่จะให้บริการได้ บางส่วนหากเหลือน้อย จะขอความร่วมมือให้เติมคนละ 500 บาทไปก่อน เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าท่านอื่นได้รับบริการด้วย เรื่องราคาตอนนี้ที่หน้าปั๊มยังคงตรึงราคาตามที่รัฐบาลกำหนด จึงทำให้ประชาชนมุ่งเข้ามาที่ปั๊ม ปตท.เป็นจำนวนมาก ลูกค้าบางรายเดินทางกว่า 40 กิโลเมตร เพื่อมาเติมน้ำมัน เพราะลูกค้าบอกว่าบางปั้มติดป้ายน้ำมันหมด แต่จะหมดจริงหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแต่ที่เดชอุดม ยังมีให้บริการ
ประเด็นเรื่องของการตุนน้ำมันนั้น นายวีระยุทธ บอกว่าไม่มีการสั่งน้ำมันเป็นไปตามปกติ ไม่ได้มีการสั่งเพิ่มเพื่อมากักตุนไว้แต่อย่างใด
นายอารมณ์ เอ้โทบุตร อายุ 76 ปี ชาวบ้านตำบลตบหู เปิดเผยว่าวันนี้ ตนเองมาซื้อน้ำมันไปใส่ปั๊มเล็กในชุมชน ขายให้ชาวบ้านในชุมชนตามปกติ ไม่ได้ซื้อไปกักตุน 1 อาทิตย์ก็จะมาซื้อ 1 ครั้ง เพราะช่วงนี้ชาวบ้านทำการเกษตรกันเยอะจึงต้องเข้ามาซื้อไปให้กับชาวบ้าน
เมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำมันราคาแพง นายอารมณ์ บอกว่าไม่กังวลเมื่อน้ำมันขึ้นราคาก็ต้องยอมรับ จ่ายแพงขึ้นก็ต้องจ่ายทำอะไรไม่ได้ ขออย่างเดียวอย่างให้ขาดน้ำมัน เพราะจะกระทบต่อการใช้งาน