คนแห่รอคิวเติมเต็มถังไม่หยุด!ปั๊มเชียงใหม่เริ่มขึ้นป้าย “น้ำมันหมด”หลายแห่ง

เชียงใหม่ - เริ่มป่วนเหมือนกัน..หลายปั๊มขึ้นป้าย “น้ำมันหมด” หลังคนกังวลสงครามตะวันออกกลางลุกลาม แห่ขับรถต่อแถวเติมน้ำมันเต็มถังหนาแน่นตั้งแต่เมื่อวาน จนวันนี้(4 มี.ค.)ยังมีต่อเนื่อง จนโซฮอล์ 91 – 95 และดีเซล เกลี้ยงสต๊อก ขณะที่ผู้ประกอบการสั่งเพิ่มพร้อมกันทำขนส่งล่าช้าไปด้วย
วันนี้ (4 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีบริการน้ำมันในเขตเมืองเชียงใหม่ หลายแห่งขึ้นป้ายน้ำมันหมด หลังมีประชาชนแห่นำรถมาเติมน้ำมันมากกว่าปกติ ตั้งแต่เมื่อวาน เนื่องจากกังวลสงครามตะวันออกกลาง อาจส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมัน ทำสูงขึ้น และถึงขั้นขาดแคลน
ล่าสุดหลายปั๊มมีน้ำมันเหลือจำหน่ายเพียงบางชนิดเท่านั้น น้ำมัน E20 เบนซิน ดีเซลพรี่เมี่ยม ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95และดีเซลทั่วไปหลายปั๊มหมดแล้ว บางแห่งติดป้ายน้ำมันหมด และ กำลังลงน้ำมัน บริเวณหัวจ่าย บางแห่ง ติดประกาศงดเติมน้ำมันใส่แกลลอนหรือภาชนะบรรจุทุกประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการกักตุนและบริหารจัดการปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
จากการสอบถามพนักงานที่สถานีบริการน้ำมัน เผยว่า ตั้งแต่วานนี้จนถึงวันนี้มีรถเข้ามาเติมน้ำมันต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำมันหมดเร็วกว่าปกติ ซึ่งขณะนี้ทางสถานีบริการได้สั่งน้ำมันเพิ่มแล้ว และคาดว่าจะมีรถขนน้ำมันเข้ามาเติมในช่วงเย็นถึงค่ำ แต่วันนี้ได้รับการยืนยันว่าจะมีเพียงกลุ่มแก๊สโซฮอล์เท่านั้นที่จะมีมาเพิ่มแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาแน่นอนได้
เบื้องต้นสถานการณ์น้ำมันของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากประชาชนแห่เติมน้ำมันพร้อมกันจำนวนมาก จึงส่งผลให้น้ำมันบางชนิดในหลายแห่งหมดชั่วคราว ประกอบกับสถานีบริการหลายแห่งสั่งน้ำมันพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งตามไปด้วย