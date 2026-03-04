ผู้ว่าฯขอนแก่นสนองรัฐ กำชับ 26 อำเภอคุมเข้มกักตุนสินค้า/ราคาน้ำมัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นยังไม่พบ เหตุร้องเรียนปั๊มกักตุนน้ำมันหวังเพิ่มราคาขายหน้าปั๊ม ด้านผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชน กำชับนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ติดตามพื้นที่ หากพบฉวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมัน/สินค้าอุปโภคบริโภค ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลาปัจจุบัน
เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนิน 3 มาตรการประกอบด้วย 1.ป้องกันการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุน รวมทั้งกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2.สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ตื่นตระหนก เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจการดำเนินของภาครัฐดูแลค่าครองชีพและรักษาความเป็นธรรมด้านราคาให้กับประชาชน และ 3.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในจังหวัดตามแนวทางและมาตรการรัฐบาลและของทุกส่วนราชการอย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่าขณะนี้ได้สั่งการและประสานไปยังส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ รวมทั้งสั่งการไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสินค้าอุปโภคบริโภคและปริมาณสินค้าจำเป็นต่างๆ ว่ามีเพียงพอต่อประชาชนหรือไม่ และฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่
พร้อมกันนี้ได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งภาพรวมจังหวัดยังไม่มีรายงานร้องเรียน ว่ามีผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า หากประชาชนในพื้นที่มีข้อมูลหรือพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-234384 หรือ 1567 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที