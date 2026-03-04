“หลวงปู่ศิลา”ปลุกเสกทุกแผ่น ทะเบียนรถเลขมงคลเมืองน้ำดำ ยอดคนลงทะเบียนประมูลพุ่ง

กาฬสินธุ์-ขนส่งเมืองน้ำดำเปิดประมูลทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร “กบ” ก้าวหน้าทวีคูณ บริบูรณ์ทรัพย์สิน ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสก จากพระเทพวัชรธรรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ให้ทุกแผ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง ขณะที่ยอดคนลงทะเบียนประมูลพุ่ง ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
วันนี้(4 มี.ค.)ที่ห้องประชุมเบญจพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสยาม ภู่ทรัพย์สิน ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน รถกระบะสี่ประตู) หมวดอักษร “กบ” ก้าวหน้าทวีคูณ บริบูรณ์ทรัพย์สิน จำนวน 301 หมายเลข
ซึ่งทะเบียนทุกหมายเลข ได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชรธรรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) อธิษฐานจิตปลุกเสกให้ทุกแผ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
นายผดุงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ชนะการประมูลนอกจากจะได้รับแผ่นป้ายรถแบบกราฟฟิกที่มีสีสันสวยงามแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ จ.กาฬสินธุ์แล้ว ป้ายดังกล่าวยังได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ทุกแผ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่าการประมูลจะได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ด้านนายสยาม ภู่ทรัพย์สิน ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดระบบประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย ครั้งที่ 9 หมวดอักษร กบ จำนวน 301 หมายเลข ได้เปิดประมูลพร้อมกัน 2 ช่องทาง คือทางวาจา และทางระบบอินเทอร์เน็ต เริ่มประมูลทางเว็บไซด์ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 เป็นต้นมา และจะปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่โรงแรมริมปาว
ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแล้ว 140 ราย มีผู้เสนอราคาแล้ว 50 หมายเลข เป็นเงินทั้งสิ้น 296,000 บาท ทั้งนี้ในวันปิดการประมูลในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 สำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประมูลไว้ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาวด้วย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมประมูลและใช้ป้ายรถกาฬสินธุ์ เพื่อนำเงินภาษีมาพัฒนา จ.กาฬสินธุ์