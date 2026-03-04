xs
ม.แม่โจ้ เปิดตัวนวัตกรรม"ดินเด้งดึ๋ง"มิติใหม่แห่งการเพาะปลูก แค่รดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ย ผลผลิตงอกงามไร้สารตกค้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม. แม่โจ้ เปิดตัวนวัตกรรม “ดินพรีเมียม” หรือ "ดินเด้งดึ๋ง" มิติใหม่แห่งการเพาะปลูก ผลิตจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้วันละหลายตันสู่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรชั้นยอด อุดมด้วยธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช ช่วยการเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพผลผลิต พร้อมปลูกในขั้นตอนเดียว เพียงแค่รดน้ำโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย จนกระทั่งเก็บเกี่ยว สะอาดปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โชว์ ดินเด้งดึ๋ง
วันนี้(4 มี.ค.69) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันแถลงข่าวการพัฒนานวัตกรรมการผลิตดินพรีเมียม หรือ “ดินเด้งดึ๋ง” นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการผลิตดินพร้อมปลูกที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ 100 % ซึ่งเป็นผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย “ดินเด้งดึ๋ง” นี้ อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารสำคัญที่จำเป็นสำหรับพืชผักทุกชนิดและปราศจากสารเคมี สามารถใช้ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ได้ทันที และทำเพียงแค่รดน้ำเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย แต่ให้ผลผลิตที่คุณภาพดีเยี่ยม สะอาด ปลอดภัยและไร้สารพิษตกค้าง

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานด้านการจัดการขยะอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคเกษตรกรรมและระดับครัวเรือน สร้างประโยชน์ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยลดขยะอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และนำมาผลิตเป็นแปรรูปเป็นธาตุอาหารของพืชหรือปุ๋ย ต่อมาทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เรียกว่า ดินพรีเมียม หรือ ดิน เด้ง ดึ๋ง โดยเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับดินพรีเมียม หรือ "ดินเด้งดึ๋ง" นี้เป็นดินพร้อมปลูกที่ผลิตจากดินอินทรีย์ 100% อุดมด้วยธาตุอาหารพืช มีโครงสร้างดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยส่งเสริมให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการปลูกพืชอินทรีย์ทุกชนิด ให้ผลผลิตสะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารพิษตกค้าง ซึ่งจัดได้ว่าดินปลูกพรีเมียมของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นดินที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพ กายภาพและเคมี ครบสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการปลูกพืชในระยะยาว

“ดินพรีเมียม หรือ ดินเด้งดึ๋ง นี้ สามารถนำไปปลูกพืชได้ทุกชนิด และสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องมีการเติมปุ๋ย หรือ สารอาหาร อื่นใดลงไปอีก เพียงแต่รดน้ำ พรวนดิน พืชก็สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากดินพรีเมียมนี้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่พืชต้องการ ทำให้ผลผลิตจากพืชมีคุณภาพ ไม้ผลมีผลใหญ่ และมีรสชาติดีด้วย” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าว


ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เตรียมเปิดร้านค้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่ตลาดคำเที่ยง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มี.ค.69 เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายดินพรีเมียม หรือ ดิน เด้ง ดึ๋ง รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรทั่วไป และปัจจัยการผลิตคุณภาพดีในราคาย่อมเยา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น


















