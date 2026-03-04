(คลิป)ตำรวจ ปปส.ไล่ล่ากระบะแก๊งขนไอซ์กว่า 500 กก.หนีข้ามจว. พุ่งชนสนั่นรถครูโคราชยับสาหัส 2

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ตำรวจ ปปส.ไล่ล่ารถกระบะแก๊งขนเสพติดหลบหนีข้ามจังหวัด จากลพบุรีเข้าเขตโคราช วิ่งสวนทางพุ่งชนสนั่นรถครูสองสามีภรรยาโคราช พลิกคว่ำพังยับบาดเจ็บสาหัสทั้ง 2 ราย ติดในซากรถ ส่วนรถคนร้ายกระเด็นตกข้างทางบาดเจ็บ นำส่งรพ. ตรวจสอบพบของกลางไอซ์ 532 กก. มูลค่าราคากว่า 74 ล้าน
วันนี้ ( 4 มี.ค.69) เพจเฟซบุ๊ก “ปฏิวัติ ใหญ่สูงเนิน” และ เพจ “ขาม’สอออนไลน์” ได้รายงานข่าวภาพและคลิปวิดีโอ ว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. ที่บริเวณถนนวงแหวนโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ตำรวจปราบปราบยาเสพติดได้ขับรถไล่ล่าคนร้ายขับกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีดำ ทะเบียน 3ขด 6588 กรุงเทพมหานคร ขนยาไอซ์หลบหนีมาจากจังหวัดลพบุรีเข้ามาในเขต อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
กระทั่งมาถึงบริเวณทางคู่ขนานอุโมงค์วงแหวนโป่งแดง คนร้ายได้ขับหลบหนีวิ่งสวนทางจนรถพุ่งชนกับรถของครู ในพื้นที่จนทำให้เสียหลักตกข้างทางรถพังเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบพบของกลางยาไอซ์จำนวน 532 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 74 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายอนุรักษ์ ผันโคกกรวด อายุ 49 ปี ,นางวรรณา ผันโคกกรวด อายุ 51 ปี ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายเป็นสามี-ภรรยาและเป็นข้าราชครูกำลังขับรถจะไปสอนหนังสือที่โรงเรียน ก่อนจะถูกรถของคนร้ายชนเข้าอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัส โดยอนุรักษ์ นั้นสามารถนำตัวออกมาจากตัวรถได้ ส่วน นางวรรณา นั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมาต้องนำอุปกรณ์ตัดถ่างมาตัดออกก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลขามทะเลสอและส่งต่อไปยัง รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายนั้นเป็นคนร้ายที่ขนยาเสพติด ชื่อ นายณธกร เอมจัตุรัส อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 9 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เจ้าหนาที่ได้อายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป