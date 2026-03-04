ราคาหน้าคลังพุ่งแล้ว! ปั๊มขนาดย่อมเมืองอุทัยฯ หลั่งน้ำตาปิดหัวจ่ายหยุดขายน้ำมันครั้งแรกรอบ 15 ปี

อุทัยธานี - เจ้าของปั๊มน้ำมันบ้านไร่หลั่งน้ำตา จำใจประกาศปิดหัวจ่าย-หยุดกิจการชั่วคราวครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังต้นทุนน้ำมันหน้าคลังพุ่งสูงเป็นลิตรละ 37-38 บาท เผยกังวลสถานการณ์อนาคตแต่ถ้าสถานการณ์กลับเป็นปกติพร้อมเผิดบริการต่อ
วันนี้(4 มี.ค.69)ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศสถานีบริการน้ำมันรายย่อยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หลังพบว่ามีปั๊มน้ำมันบางแห่งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถจัดหาน้ำมันมาจำหน่ายได้
พบปั๊มน้ำมันเจ๊เก่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพหลวง ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดย่อมที่เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน มีการติดป้ายประกาศขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าปั๊ม แจ้งงดให้บริการน้ำมันชั่วคราว
แตาแม้จะมีการติดป้ายแจ้งอย่างชัดเจน แต่ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชน ทั้งชาวบ้าน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องใช้น้ำมันในการสัญจร แวะเวียนเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง โดยทางเจ้าของปั๊มต้องคอยชี้แจงสาเหตุให้ลูกค้าทราบตลอดเวลา
ระหว่างให้สัมภาษณ์ เจ้าของปั๊มน้ำมัน ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอัดอั้นตันใจ ว่า ตั้งแต่เปิดกิจการมากว่า 15 ปี ไม่เคยปิดปั๊มแม้แต่วันเดียว กระทั่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องหยุดจำหน่ายน้ำมันอย่างสิ้นเชิง ทำให้รู้สึกเสียใจและเริ่มกังวลว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป
นางพีชคณิต เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากราคาน้ำมันหน้าคลังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณลิตรละ 37–38 บาท หากรับมาจำหน่ายจะทำให้ราคาขายปลีกสูงกว่าสถานีบริการขนาดใหญ่ เช่น ปตท. และ บางจาก ประมาณลิตรละ 7–8 บาท ซึ่งเกรงว่าจะเป็นภาระกับลูกค้าในพื้นที่ จึงตัดสินใจหยุดจำหน่ายชั่วคราว พร้อมแนะนำให้ลูกค้าไปใช้บริการกับสถานีบริการขนาดใหญ่แทน
“ก่อนปิดให้บริการ ทางปั๊มได้จำหน่ายน้ำมันที่เหลือจนหมดคลัง โดยเฉพาะลูกค้าประจำที่เป็นเกษตรกร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันในการทำไร่ทำสวน ได้จัดสรรให้ในปริมาณที่จำเป็น บางรายเติมใส่ถังขนาด 200–400 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน”
นางพีชคณิต บอกง่าจะปิดให้บริการไปจนกว่าราคาหน้าคลังจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถรับมาจำหน่ายได้โดยไม่กระทบต่อประชาชน
และแม้ไม่มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันในช่วงนี้ แต่ทางปั๊มยังคงจ้างพนักงานตามปกติ โดยให้มาปฏิบัติงานตามเวลาเดิม เพื่อไม่ให้พนักงานซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายต้องขาดรายได้
เจ้าของปั๊มยอมรับว่าเป็นภาระต้นทุนที่ต้องแบกรับ แต่เลือกที่จะประคับประคองกิจการและดูแลลูกจ้างไปด้วยกัน พร้อมยืนยันว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งทันทีเมื่อสถานการณ์ราคามีความเหมาะสม เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกลกว่า 6-10 กิโลเมตร เข้าไปเติมน้ำมันในตัวอำเภอบ้านไร่