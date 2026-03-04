เขื้อชั่วยังไม่สิ้น!พม่าบุกรังสแกมเมอร์คงค้างท่าขี้เหล็ก จับจีน-เวียดนาม-มาเลย์-ฟิลิปปินส์ เกือบ 400 ราย

ท่าขี้เหล็ก - เชื้อชั่วแก๊งสแกมเมอร์ ขบวนการสแกมเมอร์ ยังไม่สิ้น..เมียนมาบุกค้นโรงแรมดังกลางท่าขี้เหล็ก จับต่างชาติทั้งจีน-เวียดนาม-มาเลย์-ฟิลิปปินส์ รวมเกือบ 400 ราย ขณะนั่งหน้าคอมพ์ พร้อมมือถือ-จานดาวเทียมสตาร์ลิ้งค์ ครบชุด
วันนี้ (4 มี.ค.69) รายงานข่าวจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นของประเทศเมียนมา ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์ใน จ.ท่าขี้เหล็ก จำนวนรวมกันกว่า 393 คน ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา
หลังเจ้าหน้าที่เมียนมาบุกเข้าไปตรวจค้นโรงแรมท่าขี้เหล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่บนถนนแม่โขงกลางใจเมืองท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องจากสืบทราบว่าได้มีการเปิดให้บริการในกิจการบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการตรวจค้นพบโรงแรมดัรงกล่าวไม่ใบอนุญาตประกอบกิจกรรมและภายในยังมีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเมียนมาทำงานอยู่รวมกันจำนวน 393 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 297 ราย แยกเป็นชาย 289 ราย-หญิง 8 ราย ชาวเวียดนาม 57 ราย แยกเป็นชาย 46 ราย-หญิง 11 ราย ชาวมาเลเซีย 38 ราย แยกเป็นชาย 31 ราย-หญิง 7 ราย) และชาวฟิลิปปินส์เป็นหญิงจำนวน 1 ราย
ขณะทั้งหมดทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่มีสัญญานดาวเทียมสตาร์ลิงก์ และมีโทรศัพท์มือถืออยู่รวมกันกว่า 233 เครื่อง อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เมียนมาจึงยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 174 เครื่อง ชุดซีพียู 70 ชุด อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงก์จำนวน 9 ชุดซึ่งใช้หลบเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางอินเทอร์เน็ตปกติ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ดังกล่าว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เมียนมาอยู่ระหว่างการแยกแยกฐานความผิดของแต่ละคน จากนั้นจะมีการประสานกับประเทศต้นทางเพื่อส่งตัวกลับต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าการตั้งฐานของแก๊งสแกมเมอร์ตามพื้นที่เมืองชายแดนที่ติดกับประเทศไทยเป็นผล ทำให้ตั้งต้นปี 2568 เป็นต้นมาประเทศไทยได้งดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตไปยังจุดใหญ่ที่สำคัญ
หนึ่งในนั้นคือ จ.ท่าขี้เหล็ก ที่ติดกับ อ.แม่สาย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ฝั่งท่าขี้เหล็กได้มีการจัดระเบียบกิจการต่างๆ ทั้งโรงแรม สถานบันเทิง บ่อนคาสิโน ฯลฯ เพื่อให้อยู่ในระบบและไม่มีกลุ่มอาชญากรรมโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์ใช้เป็นฐานในการก่อเหตุ โดยมีการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง.