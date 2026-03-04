xs
ตร.หนองปรือ โชว์ผลงานปิดคดีแก๊งต่างชาติบุกปล้นเซฟฉกเงิน 2ล้านบาทหนุ่มอังกฤจากบ้านพักในเมืองพัทยา

ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ตำรวจหนองปรือ โชว์ผลงานปิดคดีปล้นตู้เซฟหนุ่มอังกฤษ​ภายในบ้านพักเมืองพัทยา ฉกเงินสด 2 ล้านบาทหนีได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน หลังตะครุบตัวคนร้ายรายสุดท้ายได้คาบ้านพักใน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จากเหตุการ์คนร้ายร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์ลักษณะ “ยกตู้เซฟที่ภายในมีเงินสดจำนวน 2ล้านบาท” ของชายชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ขึ้นรถหลบหนี เหตุเกิดช่วงคืนสันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา และหลังเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานต่างๆ จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับชาวต่างชาติผิวสีซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษ และสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 3ราย ประกอบด้วย

นายพาลเมอร์ เจอร์เมน อายุ 20 ปี ถูกจับกุมได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา , นายคริสโตเฟอร์ เอรันเซ่ อายุ 38 ปี ถูกจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และนายไทฮูล จูเนียร์ ไมเคิล แคมป์เบลล์ อายุ 32 ปี จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีกรายอยู่ระหว่างการหลบหนีนั้น

ล่าสุดในวันนี้ (4 มี.ค.)​ผ พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ และ พ.ต.ท.ธนา วิเศษชัย รอง ผกก.สส.สภ.หนองปรือ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สุพัฒน์ สุดสงค์ สว.สส.สภ.หนองปรือ นำกำลังชุดสืบสวนเข้าจับกุม MR. Brandon Tyler Garrett อายุ 26 ปี สัญชาติบริติช ผู้ต้องหารายสุดท้ายตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในข้อหา “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและโดยใช้ยานพาหนะ ได้ที่บ้านเลขที่ 47/31 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือไอโฟน 2 เครื่อง เงินสดรวม 260,660 บาท เสื้อผ้าหลายรายการที่คาดว่าใช้ในวันก่อเหตุ รวมทั้งสายรัดเงินธนาคาร และหนังสือเดินทางของผู้ต้องหา

จากนั้นยังได้ตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งใน ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จพบของกลางเพิ่มเติมภายในห้องนอนชั้น 2 ของบ้าน เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย






