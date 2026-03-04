ตร.หนองปรือ โชว์ผลงานปิดคดีแก๊งต่างชาติบุกปล้นเซฟฉกเงิน 2ล้านบาทหนุ่มอังกฤจากบ้านพักในเมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจหนองปรือ โชว์ผลงานปิดคดีปล้นตู้เซฟหนุ่มอังกฤษภายในบ้านพักเมืองพัทยา ฉกเงินสด 2 ล้านบาทหนีได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน หลังตะครุบตัวคนร้ายรายสุดท้ายได้คาบ้านพักใน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จากเหตุการ์คนร้ายร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์ลักษณะ “ยกตู้เซฟที่ภายในมีเงินสดจำนวน 2ล้านบาท” ของชายชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ขึ้นรถหลบหนี เหตุเกิดช่วงคืนสันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา และหลังเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานต่างๆ จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับชาวต่างชาติผิวสีซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษ และสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 3ราย ประกอบด้วย
นายพาลเมอร์ เจอร์เมน อายุ 20 ปี ถูกจับกุมได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา , นายคริสโตเฟอร์ เอรันเซ่ อายุ 38 ปี ถูกจับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และนายไทฮูล จูเนียร์ ไมเคิล แคมป์เบลล์ อายุ 32 ปี จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีกรายอยู่ระหว่างการหลบหนีนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (4 มี.ค.)ผ พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ และ พ.ต.ท.ธนา วิเศษชัย รอง ผกก.สส.สภ.หนองปรือ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.สุพัฒน์ สุดสงค์ สว.สส.สภ.หนองปรือ นำกำลังชุดสืบสวนเข้าจับกุม MR. Brandon Tyler Garrett อายุ 26 ปี สัญชาติบริติช ผู้ต้องหารายสุดท้ายตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในข้อหา “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและโดยใช้ยานพาหนะ ได้ที่บ้านเลขที่ 47/31 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือไอโฟน 2 เครื่อง เงินสดรวม 260,660 บาท เสื้อผ้าหลายรายการที่คาดว่าใช้ในวันก่อเหตุ รวมทั้งสายรัดเงินธนาคาร และหนังสือเดินทางของผู้ต้องหา
จากนั้นยังได้ตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งใน ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จพบของกลางเพิ่มเติมภายในห้องนอนชั้น 2 ของบ้าน เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย