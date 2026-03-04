ชาวหนองคายและชาวลาวแห่เติมน้ำมันต่อเนื่อง ด้านปั้มงดเติมใส่ถังหวั่นกักตุน

หนองคาย-ชาวหนองคายและชาวลาว เติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่อเนื่อง ทางปั๊มงดให้บริการเติมใส่ถังป้องกันการกักตุน ราคาน้ำมันยังคงที่
วันนี้ (4 มี.ค.69) บรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ อ.เมืองหนองคาย พบว่าประชาชนชาวหนองคาย ได้นำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เข้าเติมน้ำมันตามปกติอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่ามีรถยนต์จากประเทศ สปป.ลาว เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมัน ซึ่งทางปั๊มก็ให้บริการเติมน้ำมันให้ตามปกติ ปั๊มมีการติดภาษาลาวไว้ให้บริการลูกค้าชาวลาวด้วย
ส่วนราคาน้ำมันยังคงที่ ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 30.59 บาท, E20 ลิตรละ 28.99 บาท, เบนซิน ลิตรละ 39.79 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.20 บาท
มีรายงานว่า ได้มีประชาชนชาวหนองคายบางคนยังได้นำถังแกลลอนมาซื้อน้ำมันกลับไปเพื่อนำไปเติมรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ที่บ้าน แต่ทางปั๊มน้ำมันปฏิเสธเนื่องจากเป็นมาตรการป้องกันการกักตุนน้ำมันตามที่ทางราชการกำหนด จึงไม่สามารถให้บริการเติมใส่ถังแกลลอนได้ ทำให้บางคนก็ผิดหวังที่ไม่สามารถซื้อน้ำมันกลับไป
นอกจากนี้ยังพบว่ามีรถบรรทุกน้ำมันรอการเดินทางนำน้ำมันส่งออกจากหนองคายไปยัง สปป.ลาว ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคายด้วย.